ПриватБанк оголосив про виплати до 50 тисяч гривень: як українцям їх отримати
ПриватБанк оголосив про акцію з розіграшем до 50 000 гривень. Для участі потрібно просто робити платежі через цей банк.
Про це повідомили на офіційному сайті установи.
Детальніше про акцію
Участь у розіграші можуть брати всі повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard.
Для того, щоб стати учасником потрібно:
- зареєструватися
- здійснити п'ять, 10 чи 15 платежів з картки Mastercard через меню "Платежі" в Приват24
Платежі можна також проводити зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24.
Якщо ви виконали всі ці умови, вам залишається лише чекати на розіграш призів у фіналі.
Що можна отримати
Серед призів можна виграти різні суми грошей:
- за п'ять платежів на місяць - 10 000 гривень
- за 10 платежів на місяць - 20 000 гривень
- За 15 платежів на місяць - 50 000 гривень
До платежів, які відповідають вимогам, належать також оплата комунальних послуг, сплата штрафу, оплата навчання в школі/дитсадку/ВНЗ, благодійний внесок, плата за товари й послуги на рахунок ФОП/юридичної особи.
Розіграш триватиме до 30 вересня 2023 року.
Наприкінці за допомогою ресурсу Random.org визначать 13 переможців, а всього 39 українців отримають грошові призи різних розмірів.
Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк змінив умови переказу коштів.
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