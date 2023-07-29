ПриватБанк оголосив про виплати до 50 тисяч гривень: як українцям їх отримати

ПриватБанк оголосив про акцію з розіграшем до 50 000 гривень. Для участі потрібно просто робити платежі через цей банк.

Про це повідомили на офіційному сайті установи.

Детальніше про акцію

Участь у розіграші можуть брати всі повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Mastercard.

Для того, щоб стати учасником потрібно:

зареєструватися

здійснити п'ять, 10 чи 15 платежів з картки Mastercard через меню "Платежі" в Приват24

Платежі можна також проводити зокрема й через QR-код чи кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24.

Якщо ви виконали всі ці умови, вам залишається лише чекати на розіграш призів у фіналі.

Що можна отримати

Серед призів можна виграти різні суми грошей:

за п'ять платежів на місяць - 10 000 гривень

за 10 платежів на місяць - 20 000 гривень

За 15 платежів на місяць - 50 000 гривень

До платежів, які відповідають вимогам, належать також оплата комунальних послуг, сплата штрафу, оплата навчання в школі/дитсадку/ВНЗ, благодійний внесок, плата за товари й послуги на рахунок ФОП/юридичної особи.

Розіграш триватиме до 30 вересня 2023 року.

Наприкінці за допомогою ресурсу Random.org визначать 13 переможців, а всього 39 українців отримають грошові призи різних розмірів.