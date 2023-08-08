ПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известно

Приватбанк следит за трендами и пытается идти в ногу со временем, поэтому запустил новую функцию в приложении, которая может порадовать многих клиентов.

Об этом написали специалисты ПриватБанка на своей Facebook -странице.

Что известно о новой функции

Недавно вышла кинолента "Barbie", которая покорила весь мир. В кадрах фильма можно увидеть невероятно много розового цвета. Дизайнеры ПриватБанка отреагировали на фурор и решили поддержать новый тренд.

"Сегодня розовый цвет везде. Его добавляют в образ и повседневное использование даже самые крутые бородачи. Дизайнеры ПриватБанка захотели поддержать тренд и украсить серые будни розовым цветом", - говорится в сообщении банка.

Как выглядят новые дизайны карточек (скриншот)

Как настроить новый дизайн

Чтобы настроить новый дизайн, выполните следующие действия:

Выберите карту для установки обложки

Нажмите на отметку шестерни в правом верхнем углу

Перейдите в раздел "Дизайн карты" и выберите, тот что понравится

Как настроить дизайн (скриншот)