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ПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известно

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Вторник 08 августа 2023 18:26
ПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известно Приватбанк запустил новую функцию (фото: Виталий Носач\РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

Приватбанк следит за трендами и пытается идти в ногу со временем, поэтому запустил новую функцию в приложении, которая может порадовать многих клиентов.

Об этом написали специалисты ПриватБанка на своей Facebook-странице.

Что известно о новой функции

Недавно вышла кинолента "Barbie", которая покорила весь мир. В кадрах фильма можно увидеть невероятно много розового цвета. Дизайнеры ПриватБанка отреагировали на фурор и решили поддержать новый тренд.

"Сегодня розовый цвет везде. Его добавляют в образ и повседневное использование даже самые крутые бородачи. Дизайнеры ПриватБанка захотели поддержать тренд и украсить серые будни розовым цветом", - говорится в сообщении банка.

ПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известноПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известноПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известноПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известно

Как выглядят новые дизайны карточек (скриншот)

Как настроить новый дизайн

Чтобы настроить новый дизайн, выполните следующие действия:

  • Выберите карту для установки обложки
  • Нажмите на отметку шестерни в правом верхнем углу
  • Перейдите в раздел "Дизайн карты" и выберите, тот что понравится

ПриватБанк запустил новую функцию в приложении: что известно

Как настроить дизайн (скриншот)

Раньше мы писали, ПриватБанк продлил срок действия всех карточек.

Также читайте, как получить от ПриватБанка 50 тысяч гривен.

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