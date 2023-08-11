ПриватБанк запустив нову акцію, яка допоможе українцям економити: що відомо

Хто і як може скористатись акцією

Клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa "Універсальна"/"Універсальна Gold", оплачуючи ними покупки на ROZETKA, можуть стати учасниками акції.

Як отримати знижку 5%:

перейдіть на сайт або в додаток інтернет-магазину ROZETKA

виберіть товари продавця ROZETKA на загальну суму від 500 грн

під час оформлення замовлення виберіть "Оплатити зараз" і тип оплати "-5% знижки в разі оплати від 500 грн карткою Visa "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку"

виберіть зручний спосіб доставки

оплатіть замовлення карткою Visa "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку"

При цьому не потрібно проводити жодної реєстрації.

Важливим є й те, що знижка діє лише на товари продавця ROZETKA й тільки зі спеціальною акційною позначкою.

Акція діє до 15 вересня (скриншот)

Які переваги акції

Суттєвою перевагою цієї акції є те, що знижки діють на широкий асортимент товарів для школи. А оскільки українці саме зараз будуть скуповувати канцелярію та приладдя до нового навчального року, це дозволить гарно заощадити.

При виборі товарів звертайте увагу, аби біля нього на сайті була спеціальна позначка про акцію від ПриватБанку - у правому верхньому кутку має бути зелений кружечок із позначкою "Універсальна -5%".

Багато товарів для школи можна купити зі знижкою (скриншот)