ПриватБанк запустив нову акцію, яка допоможе українцям економити: що відомо

ПриватБанк запустив нову акцію "Вдалий шопінг" для своїх клієнтів, яка допоможе їм економити 5% від суми покупки на онлайн-платформі ROZETKA. Ці умови діють з 9 серпня до 15 вересня 2023 рік.
Про це повідомляє ПриватБанк.
Клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa "Універсальна"/"Універсальна Gold", оплачуючи ними покупки на ROZETKA, можуть стати учасниками акції.
Як отримати знижку 5%:
При цьому не потрібно проводити жодної реєстрації.
Важливим є й те, що знижка діє лише на товари продавця ROZETKA й тільки зі спеціальною акційною позначкою.
Суттєвою перевагою цієї акції є те, що знижки діють на широкий асортимент товарів для школи. А оскільки українці саме зараз будуть скуповувати канцелярію та приладдя до нового навчального року, це дозволить гарно заощадити.
При виборі товарів звертайте увагу, аби біля нього на сайті була спеціальна позначка про акцію від ПриватБанку - у правому верхньому кутку має бути зелений кружечок із позначкою "Універсальна -5%".
Раніше ми розповідали про те, що водії можуть економити на пальному з ПриватБанком - умови акції.
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