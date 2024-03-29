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ПриватБанк запустив акцію, яка допоможе українцям економити: як нею скористатись

ПриватБанк запустив нову акцію (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Учасники можуть щомісяця отримувати кешбек у розмірі до 500 грн за покупки одягу, взуття та дитячих товарів. Акція діє з 29 березня до 29 червня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Хто і як може взяти участь в акції

Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальні картки від ПриватБанку.

Що зробити, щоб стати учасником акції:

  • зареєструйтеся в акції будь-яким способом - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або на сторінці акції
  • розраховуйтеся карткою "Універсальна", "Універсальна Gold" або преміальною карткою за рахунок кредитного ліміту в магазинах категорії "Одяг, взуття та дитячі товари" та/або на сайті цих магазинів

Яка вигода від акції

Учасникам акції повертатиметься кешбек 3% від вартості товару, але не більше ніж 500 грн на місяць з урахуванням ПДФО і ВЗ. У банку наголошують, що вони від вашого імені сплачуватимуть податки за кешбек.

Виплати відбувають раз на тиждень на картку клієнта.

Для участі в акції потрібно зареєструватись (скриншот)

Які нюанси треба врахувати

Клієнтам ПриватБанку слід врахувати, що не всі товари беруть участі в акції. Зокрема кешбек не нараховується за товар, придбаний у розстрочку, за сервісом "Оплата частинами" або на умовах споживчого кредиту.

Для участі в акції потрібно обов'язково зареєструватись. Вже зараз це зробили близько тисячі українців.

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