RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк запустил акцию, которая поможет украинцам экономить: как ею воспользоваться

ПриватБанк запустил новую акцию (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк запустил новую акцию для собственных клиентов. Участники могут ежемесячно получать кэшбэк в размере до 500 грн. за покупки одежды, обуви и детских товаров. Акция действует с 29 марта по 29 июня 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Кто и как может принять участие в акции

Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты из ИНН, которые имеют карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальные карты от ПриватБанка.

Что сделать, чтобы стать участником акции:

  • зарегистрируйтесь в акции любым способом - по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, либо на странице акции
  • рассчитывайтесь картой "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальной картой за счет кредитного лимита в магазинах категории "Одежда, обувь и детские товары" и/или на сайте этих магазинов

Какая выгода от акции

Участникам акции будет возвращаться кешбек 3% от стоимости товара, но не более 500 грн в месяц с учетом НДФЛ и ВЗ. В банке отмечают, что они от вашего имени будут платить налоги за кэшбэк.

Выплаты будут проводить раз в неделю на карту клиента.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Какие нюансы нужно учесть

Клиентам ПриватБанка следует учесть, что не все товары принимают участие в акции. В частности, кэшбэк не начисляется за товар, приобретенный в рассрочку, по сервису "Оплата частями" или на условиях потребительского кредита.

Для участия в акции нужно обязательно зарегистрироваться. Уже сейчас это сделали около тысячи украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк