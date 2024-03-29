ПриватБанк запустил акцию, которая поможет украинцам экономить: как ею воспользоваться

ПриватБанк запустил новую акцию для собственных клиентов. Участники могут ежемесячно получать кэшбэк в размере до 500 грн. за покупки одежды, обуви и детских товаров. Акция действует с 29 марта по 29 июня 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты из ИНН, которые имеют карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальные карты от ПриватБанка.
Что сделать, чтобы стать участником акции:
Участникам акции будет возвращаться кешбек 3% от стоимости товара, но не более 500 грн в месяц с учетом НДФЛ и ВЗ. В банке отмечают, что они от вашего имени будут платить налоги за кэшбэк.
Выплаты будут проводить раз в неделю на карту клиента.
Клиентам ПриватБанка следует учесть, что не все товары принимают участие в акции. В частности, кэшбэк не начисляется за товар, приобретенный в рассрочку, по сервису "Оплата частями" или на условиях потребительского кредита.
Для участия в акции нужно обязательно зарегистрироваться. Уже сейчас это сделали около тысячи украинцев.
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