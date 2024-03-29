ПриватБанк запустил акцию, которая поможет украинцам экономить: как ею воспользоваться

Кто и как может принять участие в акции

Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты из ИНН, которые имеют карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальные карты от ПриватБанка.

Что сделать, чтобы стать участником акции:

зарегистрируйтесь в акции любым способом - по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, либо на странице акции

рассчитывайтесь картой "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальной картой за счет кредитного лимита в магазинах категории "Одежда, обувь и детские товары" и/или на сайте этих магазинов

Какая выгода от акции

Участникам акции будет возвращаться кешбек 3% от стоимости товара, но не более 500 грн в месяц с учетом НДФЛ и ВЗ. В банке отмечают, что они от вашего имени будут платить налоги за кэшбэк.

Выплаты будут проводить раз в неделю на карту клиента.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Какие нюансы нужно учесть

Клиентам ПриватБанка следует учесть, что не все товары принимают участие в акции. В частности, кэшбэк не начисляется за товар, приобретенный в рассрочку, по сервису "Оплата частями" или на условиях потребительского кредита.

Для участия в акции нужно обязательно зарегистрироваться. Уже сейчас это сделали около тысячи украинцев.