ПриватБанк запустить нові функції, які спростять життя багатьом: деталі

Оновлення мобільного додатку

Меню "Рахунки"

Тепер з'явиться можливість:

створити заявку на відкриття додаткового рахунку

оформити заявку на закриття рахунку

перейменувати поточні рахунки

сформувати реквізити поточних рахунків та поділитися ними в месенджері

Функціонал доступний через меню "Рахунки - Послуга". Потрапити можна через меню додатка внизу екрана або через блок "Загальний залишок" на головній сторінці.

Меню "Реквізити" закрито

Це меню буде закрито, а функціонал перенесено у меню "Рахунки". Поділитися реквізитами рахунку можна через меню:

"Послуги - Рахунки - три крапки - Реквізити рахунку"

"Загальний залишок - Рахунки"

"Загальний залишок - Виписка"

Під час формування реквізитів рахунків в іноземній валюті найменування та адресу підприємства треба вводити так, як зазначено в статуті підприємства (паспорті для ФОП)

Меню "Податки"

У цьому меню додано нову послугу "податки", за допомогою якої можна зручно та швидко отримати від податкової стан розрахунків із бюджетом і сплатити податки на актуальні реквізити (меню "Послуги - Податки").

Меню "Податковий платіж"

Новий тип платежу замість бюджетного з актуальною структурою для сплати податків. Створити платіж на сплату податків можна через:

меню "Послуги - Платежі - Створити - Податковий"

шаблон податкового платежу в меню "Послуги - Шаблони платежів"

Повторення або копіювання з меню "Виписки"

Розділ "Відеоінструкцій"

З'явиться новий розділ з інструкціями у відео. Переглянути навчальні відео про користування мобільним додатком можна через бокове меню - три риски в лівому верхньому куті.

Також виправлена помилка з призначенням платежу під час його копіювання.

Строк надання до банку фінансової звітності

Як зазначають представники ПриватБанк, з 25 липня 2023 року змінилися граничні терміни надання до банку фінансової звітності для бізнес-клієнтів.

Мета змін - синхронізація з граничною датою подання звітності до державних органів та уникнення зупинки розгляду кредитних заявок.

Що змінилося:

Проміжна фінансова звітність (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) надається до банку не пізніше ніж 30-го числа місця, що настає за звітним кварталом (раніше було до 25 числа)

Річна фінансова звітність надається до банку не пізніше ніж 28 лютого року, що настає за звітним роком (раніше було до 25 лютого)

Приймання платежів на бізнес-картку

Для отримання платежів від клієнтів можна використовувати номер бізнес-картки.