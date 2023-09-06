ПриватБанк запустить нові функції, які спростять життя багатьом: деталі

ПриватБанк запускає оновлення мобільного додатку "Приват24 для бізнесу" для Android I IOS та вводить деякі нові правила для користувачів з 18 вересня 2023 року. Власники бізнесу зможуть скористатися більш зручним функціоналом.
Які оновлення з'являться - читайте у матеріалі нижче.
Меню "Рахунки"
Тепер з'явиться можливість:
Функціонал доступний через меню "Рахунки - Послуга". Потрапити можна через меню додатка внизу екрана або через блок "Загальний залишок" на головній сторінці.
Меню "Реквізити" закрито
Це меню буде закрито, а функціонал перенесено у меню "Рахунки". Поділитися реквізитами рахунку можна через меню:
Під час формування реквізитів рахунків в іноземній валюті найменування та адресу підприємства треба вводити так, як зазначено в статуті підприємства (паспорті для ФОП)
Меню "Податки"
У цьому меню додано нову послугу "податки", за допомогою якої можна зручно та швидко отримати від податкової стан розрахунків із бюджетом і сплатити податки на актуальні реквізити (меню "Послуги - Податки").
Меню "Податковий платіж"
Новий тип платежу замість бюджетного з актуальною структурою для сплати податків. Створити платіж на сплату податків можна через:
Розділ "Відеоінструкцій"
З'явиться новий розділ з інструкціями у відео. Переглянути навчальні відео про користування мобільним додатком можна через бокове меню - три риски в лівому верхньому куті.
Також виправлена помилка з призначенням платежу під час його копіювання.
Як зазначають представники ПриватБанк, з 25 липня 2023 року змінилися граничні терміни надання до банку фінансової звітності для бізнес-клієнтів.
Мета змін - синхронізація з граничною датою подання звітності до державних органів та уникнення зупинки розгляду кредитних заявок.
Що змінилося:
Проміжна фінансова звітність (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) надається до банку не пізніше ніж 30-го числа місця, що настає за звітним кварталом (раніше було до 25 числа)
Річна фінансова звітність надається до банку не пізніше ніж 28 лютого року, що настає за звітним роком (раніше було до 25 лютого)
Приймання платежів на бізнес-картку
Для отримання платежів від клієнтів можна використовувати номер бізнес-картки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ПриватБанку пояснили "незрозумілу комісію" при розрахунку карткою.
А також розповідали про те, чому у ПриватБанку самовільно збільшують кредитний ліміт.