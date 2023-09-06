ПриватБанк запустит новые функции, которые упростят жизнь для многих: детали

ПриватБанк запускает обновление мобильного приложения "Приват24 для бизнеса" для Android I IOS и вводит некоторые новые правила для пользователей с 18 сентября 2023 года. Владельцы бизнеса смогут воспользоваться более удобным функционалом.
Какие обновления появятся - читайте в материале ниже.
Меню "Счета"
Теперь появится возможность:
Функционал доступен через меню "Счета - Услуга". Попасть можно через меню приложения внизу экрана или через блок "Общий остаток" на главной странице.
Меню "Реквизиты" закрыто
Это меню будет закрыто, а функционал перенесен в меню "Счета". Поделиться реквизитами счета можно через меню:
При формировании реквизитов счетов в иностранной валюте наименование и адрес предприятия следует вводить так, как указано в уставе предприятия (паспорту для ФЛП)
Меню "Налоги"
В этом меню добавлена новая услуга "налоги", с помощью которой можно удобно и быстро получить от налоговой состояние расчетов с бюджетом и уплатить налоги на актуальные реквизиты (меню "Услуги - Налоги").
Меню "Налоговый платеж"
Новый тип платежа вместо бюджетного с актуальной структурой для уплаты налогов. Создать платеж на уплату налогов можно через:
Раздел "Видеоинструкций"
Появится новый раздел с инструкциями видео. Просмотреть обучающие видео о пользовании мобильным приложением можно через боковое меню – три риска в левом верхнем углу.
Также исправлена ошибка с назначением платежа при копировании.
Как отмечают представители ПриватБанка, с 25 июля 2023 года изменились предельные сроки предоставления в банк финансовой отчетности для бизнес-клиентов.
Цель изменений - синхронизация с предельной датой представления отчетности в государственные органы и избегание остановки рассмотрения кредитных заявок.
Что изменилось:
Промежуточная финансовая отчетность (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев) предоставляется в банк не позднее 30-го числа места, следующего за отчетным кварталом (ранее было до 25 числа)
Годовая финансовая отчетность предоставляется в банк не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным годом (ранее было до 25 февраля)
Прием платежей на бизнес-карту
Для получения платежей от клиентов можно использовать номер бизнес-карты.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ПриватБанке объяснили "непонятную комиссию" при расчете картой.
А также рассказывали о том, почему в ПриватБанке самовольно увеличивают кредитный лимит.