ПриватБанк запустит новые функции, которые упростят жизнь для многих: детали

Обновление мобильного приложения

Меню "Счета"

Теперь появится возможность:

создать заявку на открытие дополнительного счета

оформить заявку на закрытие счета

переименовать текущие счета

сформировать реквизиты текущих счетов и поделиться ими в мессенджере

Функционал доступен через меню "Счета - Услуга". Попасть можно через меню приложения внизу экрана или через блок "Общий остаток" на главной странице.

Меню "Реквизиты" закрыто

Это меню будет закрыто, а функционал перенесен в меню "Счета". Поделиться реквизитами счета можно через меню:

"Услуги - Счета - три точки - Реквизиты счета"

"Общий остаток - Счета"

"Общий остаток - выписка"

При формировании реквизитов счетов в иностранной валюте наименование и адрес предприятия следует вводить так, как указано в уставе предприятия (паспорту для ФЛП)

Меню "Налоги"

В этом меню добавлена новая услуга "налоги", с помощью которой можно удобно и быстро получить от налоговой состояние расчетов с бюджетом и уплатить налоги на актуальные реквизиты (меню "Услуги - Налоги").

Меню "Налоговый платеж"

Новый тип платежа вместо бюджетного с актуальной структурой для уплаты налогов. Создать платеж на уплату налогов можно через:

меню "Услуги - Платежи - Создать - Налоговый"

шаблон налогового платежа в меню "Услуги - Шаблоны платежей"

Повторение или копирование из меню "Выписки"

Раздел "Видеоинструкций"

Появится новый раздел с инструкциями видео. Просмотреть обучающие видео о пользовании мобильным приложением можно через боковое меню – три риска в левом верхнем углу.

Также исправлена ошибка с назначением платежа при копировании.

Срок предоставления в банк финансовой отчетности

Как отмечают представители ПриватБанка, с 25 июля 2023 года изменились предельные сроки предоставления в банк финансовой отчетности для бизнес-клиентов.

Цель изменений - синхронизация с предельной датой представления отчетности в государственные органы и избегание остановки рассмотрения кредитных заявок.

Что изменилось:

Промежуточная финансовая отчетность (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев) предоставляется в банк не позднее 30-го числа места, следующего за отчетным кварталом (ранее было до 25 числа)

Годовая финансовая отчетность предоставляется в банк не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным годом (ранее было до 25 февраля)

Прием платежей на бизнес-карту

Для получения платежей от клиентов можно использовать номер бизнес-карты.