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ПриватБанк нарешті пояснив, чому самовільно збільшує вам кредитний ліміт

Вівторок 05 вересня 2023 13:18
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ПриватБанк нарешті пояснив, чому самовільно збільшує вам кредитний ліміт Фото: ПриватБанк зробив заяву про кредити (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк самовільно збільшує розмір кредиту на карті "Універсальна". Чимало українців дивуються, чому так відбувається.

Фінансова установа пояснила у Facebook, чому самостійно збільшує кількість кредитних коштів на карті клієнтів "Універсальна".

Правила збільшення кредиту по карті в ПриватБанку

Річ у тому, що банк збільшує або зменшує кредитний ліміт, аналізуючи дуже багато факторів - наявність кредитів в інших установах, прострочені платежі, нарахування зарплати, активне користування карткою та багато іншого.

У ПриватБанку зазначили, що впевнені у поверненні коштів клієнтів у разі їх використання.

Наявність ліміту не змушує українців платити за якість кошти чи непрозорі комісії.

Також ви можете знизити ліміт у додатку Приват24.

Які плюси "кредитки" Універсальна

З цією карткою ви зможете:

  • користуватися своїми грошима чи кредитним лімітом (до 200 000 грн) з пільговим періодом до 55 днів без переплат;
  • платити у всіх торгових точках в Україні та за кордоном, а також в Інтернеті;
  • купувати бажані товари з послугами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка";
  • знімати готівку через QR-код, а покупки оплачувати смартфоном через Google Pay або Apple Pay.

Як отримати кредитну картку

  • Миттєво відкрити віртуальну Digital карту в Приват24 (вебверсія, застосунок). Це аналог фізичних карток, лише без пластику.
  • Замовити доставку пластикової картки через Приват24, а наступного дня після замовлення одержати її у відділенні "Нової Пошти" або поштоматі.
  • Відвідати найближче відділення ПриватБанку та оформити фізичну пластикову картку. З собою потрібно мати ІПН та паспорт. Оформлення безкоштовне.
  • Якщо ви ще не є клієнтом банку, залишайте заявку на сайті (через кнопку "Зателефонуйте мені"). Забрати картку можна буде у найближчому відділенні банку.

Читайте також, як купити долари у ПриватБанку онлайн.

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