ПриватБанк нарешті пояснив, чому самовільно збільшує вам кредитний ліміт
ПриватБанк самовільно збільшує розмір кредиту на карті "Універсальна". Чимало українців дивуються, чому так відбувається.
Фінансова установа пояснила у Facebook, чому самостійно збільшує кількість кредитних коштів на карті клієнтів "Універсальна".
Правила збільшення кредиту по карті в ПриватБанку
Річ у тому, що банк збільшує або зменшує кредитний ліміт, аналізуючи дуже багато факторів - наявність кредитів в інших установах, прострочені платежі, нарахування зарплати, активне користування карткою та багато іншого.
У ПриватБанку зазначили, що впевнені у поверненні коштів клієнтів у разі їх використання.
Наявність ліміту не змушує українців платити за якість кошти чи непрозорі комісії.
Також ви можете знизити ліміт у додатку Приват24.
Які плюси "кредитки" Універсальна
З цією карткою ви зможете:
- користуватися своїми грошима чи кредитним лімітом (до 200 000 грн) з пільговим періодом до 55 днів без переплат;
- платити у всіх торгових точках в Україні та за кордоном, а також в Інтернеті;
- купувати бажані товари з послугами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка";
- знімати готівку через QR-код, а покупки оплачувати смартфоном через Google Pay або Apple Pay.
Як отримати кредитну картку
- Миттєво відкрити віртуальну Digital карту в Приват24 (вебверсія, застосунок). Це аналог фізичних карток, лише без пластику.
- Замовити доставку пластикової картки через Приват24, а наступного дня після замовлення одержати її у відділенні "Нової Пошти" або поштоматі.
- Відвідати найближче відділення ПриватБанку та оформити фізичну пластикову картку. З собою потрібно мати ІПН та паспорт. Оформлення безкоштовне.
- Якщо ви ще не є клієнтом банку, залишайте заявку на сайті (через кнопку "Зателефонуйте мені"). Забрати картку можна буде у найближчому відділенні банку.
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