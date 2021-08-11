ПриватБанк запустил новые важные услуги: что изменилось для украинцев

Справка о задолженности в других банках

Теперь получить справку о задолженности в других банках украинцы могут через обновленный "Приват24 для бизнеса".

Что нужно сделать

Перейдите в меню "Учет и отчеты". Далее - "Документы корпоративного клиента". Нажмите "Документы для получения финансирования". Выберите программу финансирования, которая вас интересует и нажмите "Справка о наличии/отсутствии задолженности в других банках". Затем "Добавьте документ".

Запрос на справку о задолженности в других банках нужно подписать с помощью КЭП SmartID.

Платежи в иностранной валюте

Теперь платежи в иностранной валюте между счетами в пределах ПриватБанка можно осуществлять через "Приват24 для бизнеса".

Что нужно сделать

Чтобы создать такой платеж, нужно перейти в меню "ВЭД", выбрать "Валютные операции" и "Создать платеж" ("Внутренний").

Можно осуществлять:

перевод средств "комиссионер - комитенту" (по договору комиссии)

перевод средств "распорядитель гранта - получателям - бенефициарам" (по грантовым соглашениям)

перевод со счета основного предприятия на счет филиала

возврат ошибочно зачисленных средств по реестровым платежам (для фрилансеров)

перевод ошибочно зачисленных средств для возврата отправителю.

Отслеживание состояния SWIFT-платежей и заявок на валютно-обменные операции

С 26 июля 2021 года каждый клиент ПриватБанка может отслеживать состояние платежей в иностранной валюте и этапы отработки заявок на валютно-обменные операции.

Что нужно сделать

Для просмотра информации стоит перейти в меню "ВЭД" и выбрать "Валютные операции".

Далее жмите "SWIFT" (выберите интересующий вас платеж и откройте "Историю платежа") или же "Обмен" (выберите заявку на покупку или продажу валюты и нажмите "История заявки").

Блок "Регулярные платежи"

Блок регулярных платежей перенесен в обновленный "Приват24 для бизнеса".

Что нужно сделать

Подключить услугу "Регулярные платежи" можно через "Каталог услуг".

Действующие и архивные договоры по регулярным платежам содержатся в меню "Платежи" ("Регулярные платежи" - "Договоры").

Чтобы просмотреть историю списания платежей по договору, нужно выбрать интересующий вас платеж и нажать на него.

Календарь будущих платежей размещен в меню "Регулярные платежи"("Календарь").