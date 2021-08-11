ПриватБанк запустив нові важливі послуги: що змінилося для українців

Довідка про заборгованість в інших банках

Тепер отримати довідку про заборгованість в інших банках українці можуть через оновлений "Приват24 для бізнесу".

Що потрібно зробити

Перейдіть у меню "Облік та звіти". Далі - "Документи корпоративного клієнта". Натисніть "Документи для отримання фінансування". Виберіть програму фінансування, яка вас цікавить і натисніть "Довідка про наявність/відсутність заборгованості в інших банках". Потім "Додайте документ".

Запит на довідку про заборгованість в інших банках потрібно підписати за допомогою КЕП SmartID.

Платежі в іноземній валюті

Тепер платежі в іноземній валюті між рахунками в межах ПриватБанку можна здійснювати через "Приват24 для бізнесу".

Що потрібно зробити

Щоб створити такий платіж, потрібно перейти у меню "ЗЕД", обрати "Валютні операції" та "Створити платіж" ("Внутрішній").

Можна здійснювати:

переказ коштів "комісіонер - комітенту" (за договором комісії)

переказ коштів "розпорядник гранту - отримувачам-бенефіціарам" (за грантовою угодою)

переказ із рахунку основного підприємства на рахунок філії

повернення помилково зарахованих коштів за реєстровими платежами (для фрилансерів)

переказ помилково зарахованих коштів для повернення відправнику.

Відстеження стану SWIFT- платежів і заявок на валютно-обмінні операції

З 26 липня 2021 року кожен клієнт ПриватБанку може відстежувати стан платежів в іноземній валюті й етапи відпрацювання заявок на валютно-обмінні операції.

Що потрібно зробити

Для перегляду інформації варто перейти у меню "ЗЕД" і обрати "Валютні операції".

Далі тисніть "SWIFT" (оберіть платіж, що вас цікавить, і відкрийте "Історію платежу") або ж "Обмін" (виберіть заявку на купівлю або продаж валюти та натисніть "Історія заявки").

Блок "Регулярні платежі"

Блок регулярних платежів перенесено до оновленого "Приват24 для бізнесу".

Що потрібно зробити

Підключити послугу "Регулярні платежі" можна через "Каталог послуг".

Чинні й архівні договори за регулярними платежами містяться в меню "Платежі" ("Регулярні платежі" - "Договори").

Щоб переглянути історію списання платежів за договором, потрібно обрати платіж, який вас цікавить, і натиснути на нього.

Календар майбутніх платежів розміщено в меню "Регулярні платежі" ("Календар").