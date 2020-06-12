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ПриватБанк запустив нову функцію для водіїв: платити буде легше

STYLERЖиття    12.06.2020 - 08:20
ПриватБанк запустив нову функцію для водіїв: платити буде легше
ПриватБанк запустив нову функцію для водіїв (Колаж РБК-Україна)

Українські водії тепер отримають доступ до важливих квитанцій в Приватбанку

ПриватБанк запустив нову функцію для водіїв. У додатку Приват 24 тепер можна буде сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Також можна буде здійснити платіж за порушення, оформлені системою відеофіксації порушень, яка розпочала роботу з 1 червня 2020 року.

Як повідомили в пресслужбі ПриватБанку, новий сервіс доступний всім клієнтам у новій версії Приват 24, а також в мобільному банку Приват 24 на платформах Android і iOs.

Для того, щоб отримати інформацію про несплачені штрафи, клієнтам потрібно зайти в розділ "Платежі" – "Штрафи за порушення ПДР".

В мобільних версіях для користувачів iOs – необхідні розділи знаходяться в меню "Платежі", а потім запустити пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР".

Сервіс зручний у використанні та автоматично має "підтягувати" інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Ще один варіант пошуку несплаченого штрафу – за номером постанови про накладення штрафу.

Сплатити штрафи тепер стане легко, за допомогою одного кліка. Потрібно буде тільки вказати, з якою карти потрібно здійснити платіж, якщо у клієнта їх кілька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям масово блокують карти" і після смс можна втратити гроші.

А також розповідали про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, який дозволити знімати готівку без банкоматів.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ПриватБанкштраф
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