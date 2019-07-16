ПриватБанк запустил долгожданную услугу

ПриватБанк сделал заявление о новой услуге (фото: коллаж РБК-Украина)

ПриватБанк позволил своим клиентам оформлять виртуальные карты

Клиенты ПриватБанка теперь могут мгновенно оформить виртуальную банковскую карту в Privat24. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Виртуальная крата - это полноценная международная платежная карта, которой можно рассчитаться в магазине, а также снять наличные и получать все банковские услуги.

Чтобы оформить виртуальную карту необходимо воспользоваться beta-версией Приват24 через меню "Кошелек", где нужно выбрать "Добавить карточку". В меню также можно получить реквизиты и ПИН-код. Все эти данные придут клиенту на номер телефона.

ПриватБанк сделал заявление о новой услуге (фото: facebook.com/Инна Музычук

Для осуществления покупок в магазинах и заведения карту нужно добавить в электронный кошелек Apple Pay или Google Pay.

Виртуальную карту можно оформить, как дебетовую карту для выплат, так и карту "Универсальная", на которой можно установить кредитный лимит. При этом карту можно оформить не только в гривне, но и в иностранной валюте.

Тарифы на виртуальные карты такие же, как и тарифы на обычные пластиковые карты банка.

Напомним, что мошенники придумалу новую схему, чтобы ограбить клиентов ПриватБанка. В Facebook появилось уведомление якобы от имени ПриватБанка о том, что для получения выигрыша на карту, клиенту банка необходимо пройти опрос.

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк оценивает долг Коломойского более чем в 200 млрд гривен.