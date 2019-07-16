ПриватБанк запустил долгожданную услугу

ПриватБанк позволил своим клиентам оформлять виртуальные карты
Клиенты ПриватБанка теперь могут мгновенно оформить виртуальную банковскую карту в Privat24. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Виртуальная крата - это полноценная международная платежная карта, которой можно рассчитаться в магазине, а также снять наличные и получать все банковские услуги.
Чтобы оформить виртуальную карту необходимо воспользоваться beta-версией Приват24 через меню "Кошелек", где нужно выбрать "Добавить карточку". В меню также можно получить реквизиты и ПИН-код. Все эти данные придут клиенту на номер телефона.
ПриватБанк сделал заявление о новой услуге (фото: facebook.com/Инна Музычук
Для осуществления покупок в магазинах и заведения карту нужно добавить в электронный кошелек Apple Pay или Google Pay.
Виртуальную карту можно оформить, как дебетовую карту для выплат, так и карту "Универсальная", на которой можно установить кредитный лимит. При этом карту можно оформить не только в гривне, но и в иностранной валюте.
Тарифы на виртуальные карты такие же, как и тарифы на обычные пластиковые карты банка.
Напомним, что мошенники придумалу новую схему, чтобы ограбить клиентов ПриватБанка. В Facebook появилось уведомление якобы от имени ПриватБанка о том, что для получения выигрыша на карту, клиенту банка необходимо пройти опрос.
Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк оценивает долг Коломойского более чем в 200 млрд гривен.