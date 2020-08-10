ПриватБанк запускает оплату лицом в магазинах: как это работает

ПриватБанк запустил биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24. Даная технология позволяет оплачивать покупки лицом. В данный момент такая оплата доступна на 260 POS-терминалах Android PAX.

При этом банк расширяет сеть новых биометрических POS-терминалов. До конца года ПриватБанк планирует установить в Украине 7 700 таких устройств. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как работает оплата лицом?

Чтобы пользоваться новой услугой, необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24, после чего в настройках нужно активировать оплату FacePay24. После этого, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту.

Чтобы совершить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После этого система попросит ввести PIN-код, и покупка будет оплачена.

Технология FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition. Это означает, что ПриватБанк не хранит фотографии пользователей, а отправляет их на сервера Amazon. Оттуда банк получает векторные изображения, которые "не содержат личной информации".

Как понять, можно ли заплатить лицом в магазине или заведении?

Дело в том, что терминалы Android PAX сильно отличаются от стандартных. Они похожи на смартфон.

ПриватБанк запускает новые POS-терминалы для оплаты лицом (видео: YouTube)

Стоит отметить, что впервые ПриватБанк представил новый метод оплаты в прошлом году. Тогда оплата лицом начала работать в некоторых магазинах в Днепре.

Напомним, что ПриватБанк попал в громкий скандал после того, как банкомат выдал фальшивые купюры.

Ранее в сети рассказали о новой схеме обмане украинцев в соцсетях, в которой замешан ПриватБанк.