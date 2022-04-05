ПриватБанк закрывает Бонус+: что будет с деньгами, можно ли их снять или потратить?

Что такое Бонус +

Это клиентская программа лояльности для клиентов ПриватБанка. Такое поощрение могли подключить почти все владельцы платежных карт. Она помогала экономить на покупках и накапливать дополнительные средства на отдельный счет.

При расчете картой в магазинах-партнерах на отдельный счет Бонус+ поступал небольшой процент от потраченной суммы. В каждой торговой точке расчет бонусных начислений был индивидуальным.

Эти средства можно было потратить при покупках в таких же магазинах-партнерах. Но с некоторыми ограничениями. Например, за средства на Бонус+ нельзя было рассчитаться за акцизные товары (сигареты, алкоголь).

Где можно потратить средства с Бонус+

В Украине насчитывается более 40 тысяч торговых точек, которые являются партнерами ПриватБанк. Это супермаркеты, магазины бытовой техники, одежды, АЗС, медицинские клиники, кафе, рестораны и гостиницы. Также среди партнеров есть и интернет-магазины.

Полный список таких магазинов – по этой ссылке.

Как проверить остаток средств на Бонус+

Клиентам ПриватБанка, у которых эта услуга подключена, обычно приходит сообщение с количеством бонусов.

Проверить остаток на этом счете можно с помощью приложения Приват24: Выписка по картам/Счет Бонус плюс

Также эта функция доступна на сервисе интернет-банкинга Приват24

На банкомате ПриватБанка нажмите "Просмотр баланса"/Бонус Плюс

Отправьте сообщение на номер 10060 и укажите последние 4 цифры вашей карты и вам придет sms с количеством ваших бонусов.

Обновление бонусов обычно проходит раз в сутки, по утрам. Поэтому в течение дня сумма не будет включать ваши покупки за текущие сутки.

Как снять или перевести деньги со счета Бонус+

Увы, снять деньги с этого счета не получится. Их можно только потратить.

Перевести эти средства на другую карту также не получится.

Как потратить средства с Бонус+

Вы можете рассчитаться этими деньгами в магазинах-партнерах или же приобрести купон на скидку через сайт ПриватБанка.

Магазины-партнеры обычно имеют наклейку в виде фирменной клубники. Но лучше уточнять заранее, так как не во всех магазинах могут принять такую оплату. И проверьте заранее, есть ли этот магазин в списке.

На кассе сообщите кассиру заранее, что хотите рассчитаться Бонус+.

Для того чтобы купить купон-скидку, воспользуйтесь сайтом ПриватБанка. Найдите соответствующий раздел сайта. Там есть возможность выбрать город.

Прочитайте внимательно условия конкретного предложения. Нажмите кнопку "Купить" и введите свои данные. Купон должен прийти в виде смс или на электронную почту.

Для использования этого купона во время покупки, его нужно будет предъявить в электронном виде или распечатать.