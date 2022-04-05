ПриватБанк закриває Бонус+: що буде з грошима, чи можна їх зняти або витратити?

Що таке Бонус +

Це клієнтська програма лояльності для клієнтів Приватбанку. Таке заохочення могли підключити майже всі власники платіжних карток. Вона допомагала економити на покупках і накопичувати додаткові кошти на окремий рахунок.

При розрахунку карткою в магазинах-партнерах на окремий рахунок Бонус+ надходив невеликий відсоток від витраченої суми. У кожній торговій точці розрахунок бонусних нарахувань був індивідуальним.

Ці кошти можна було витратити при покупках в таких же магазинах-партнерах. Але з деякими обмеженнями. Наприклад, за кошти на Бонус + не можна було розрахуватися за акцизні товари (сигарети, алкоголь).

Де можна витратити кошти з Бонус+

В Україні налічується понад 40 тисяч торгових точок, які є партнерами ПриватБанк. Це супермаркети, магазини побутової техніки, одягу, АЗС, медичні клініки, кафе, ресторани та готелі. Також серед партнерів є й інтернет-магазини.

Повний список таких магазинів – за цим посиланням.

Як перевірити залишок коштів на Бонус+

Клієнтам ПриватБанку, у яких ця послуга підключена, зазвичай приходить повідомлення з кількістю бонусів.

Перевірити залишок на цьому рахунку можна за допомогою програми Приват24: виписка по картах / рахунок Бонус плюс

Також ця функція доступна на сервісі інтернет-банкінгу Приват24

На банкоматі ПриватБанку натисніть "Перегляд балансу" / Бонус Плюс

Надішліть повідомлення на номер 10060 і вкажіть останні 4 цифри вашої карти та Вам прийде sms з кількістю ваших бонусів.

Оновлення бонусів зазвичай проходить раз на добу, вранці. Тому протягом дня сума не включатиме ваші покупки за поточну добу.

Як зняти або переказати гроші з рахунку Бонус+

На жаль, зняти гроші з цього рахунку не вийде. Їх можна тільки витратити.

Переказати ці кошти на іншу карту також не вийде.

Як витратити кошти з Бонус+

Ви можете розрахуватися цими грошима в магазинах-партнерах або ж придбати купон на знижку через сайт ПриватБанку.

Магазини-партнери зазвичай мають наклейку у вигляді фірмової полуниці. Але краще уточнювати заздалегідь, оскільки не у всіх магазинах можуть прийняти таку оплату. І перевірте заздалегідь, чи є цей магазин у списку.

На касі повідомте касиру заздалегідь, що хочете розрахуватися Бонус+.

Для того, щоб купити купон-знижку, скористайтеся сайтом Приватбанку. Знайдіть відповідний розділ сайту. Там є можливість вибрати місто.

Прочитайте уважно умови конкретної пропозиції. Натисніть кнопку "Купити" і введіть свої дані. Купон повинен прийти у вигляді смс або на електронну пошту.

Для використання цього купона під час покупки, його потрібно буде пред'явити в електронному вигляді або роздрукувати.