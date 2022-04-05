ПриватБанк закрывает Бонус+: что будет с деньгами, можно ли их снять или потратить?
В ПриватБанке сообщили о приостановке действия программы Бонус+. С 1 мая 2022 года она перестанет работать. Накопленные средства можно перевести или потратить.
Как и куда их можно перевести, и можно ли их просто снять со счета, рассказали в Prostobank.
Что такое Бонус +
Это клиентская программа лояльности для клиентов ПриватБанка. Такое поощрение могли подключить почти все владельцы платежных карт. Она помогала экономить на покупках и накапливать дополнительные средства на отдельный счет.
При расчете картой в магазинах-партнерах на отдельный счет Бонус+ поступал небольшой процент от потраченной суммы. В каждой торговой точке расчет бонусных начислений был индивидуальным.
Эти средства можно было потратить при покупках в таких же магазинах-партнерах. Но с некоторыми ограничениями. Например, за средства на Бонус+ нельзя было рассчитаться за акцизные товары (сигареты, алкоголь).
Где можно потратить средства с Бонус+
В Украине насчитывается более 40 тысяч торговых точек, которые являются партнерами ПриватБанк. Это супермаркеты, магазины бытовой техники, одежды, АЗС, медицинские клиники, кафе, рестораны и гостиницы. Также среди партнеров есть и интернет-магазины.
Полный список таких магазинов – по этой ссылке.
Как проверить остаток средств на Бонус+
Клиентам ПриватБанка, у которых эта услуга подключена, обычно приходит сообщение с количеством бонусов.
Проверить остаток на этом счете можно с помощью приложения Приват24: Выписка по картам/Счет Бонус плюс
Также эта функция доступна на сервисе интернет-банкинга Приват24
На банкомате ПриватБанка нажмите "Просмотр баланса"/Бонус Плюс
Отправьте сообщение на номер 10060 и укажите последние 4 цифры вашей карты и вам придет sms с количеством ваших бонусов.
Обновление бонусов обычно проходит раз в сутки, по утрам. Поэтому в течение дня сумма не будет включать ваши покупки за текущие сутки.
Как снять или перевести деньги со счета Бонус+
Увы, снять деньги с этого счета не получится. Их можно только потратить.
Перевести эти средства на другую карту также не получится.
Как потратить средства с Бонус+
Вы можете рассчитаться этими деньгами в магазинах-партнерах или же приобрести купон на скидку через сайт ПриватБанка.
Магазины-партнеры обычно имеют наклейку в виде фирменной клубники. Но лучше уточнять заранее, так как не во всех магазинах могут принять такую оплату. И проверьте заранее, есть ли этот магазин в списке.
На кассе сообщите кассиру заранее, что хотите рассчитаться Бонус+.
Для того чтобы купить купон-скидку, воспользуйтесь сайтом ПриватБанка. Найдите соответствующий раздел сайта. Там есть возможность выбрать город.
Прочитайте внимательно условия конкретного предложения. Нажмите кнопку "Купить" и введите свои данные. Купон должен прийти в виде смс или на электронную почту.
Для использования этого купона во время покупки, его нужно будет предъявить в электронном виде или распечатать.
Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам получить срочный денежный перевод в ПриватБанке.
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