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Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ

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Украина, Вторник 10 августа 2021 13:56
Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ Фото: банки сокращают отделения и устанавливают POS-терминалы (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Во II квартале 2021 года банки активно сокращали сеть филиалов (до 6,9 тысяч), больше всего - ПриватБанк и Ощадбанк (соответственно 110 и 54). Иностранные банки закрыли 24 отделений, и только частные банки открывали новые филиалы - 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обзор банковского сектора" Национального банка Украины (НБУ) за август 2021 года.

Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ

Как отмечается в обзоре, в II квартале уволено в целом 1,1 тыс. работников, больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки. При этом частные банки наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в банках работают 125 тысяч человек.

Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ

Во II квартале банки значительно нарастили сеть POS-терминалов - до 420 тысяч. Такой прирост произошел благодаря ПриватБанку (+16,2 тыс.) и иностранным банкам (+4,7 тыс. терминалов).

Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ

Количество банкоматов (34,5 тысяч) сократилось у всех групп: за квартал банки изъяли из сети 198 банкоматов.

Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ

Напомним, по состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 239 (на 3,4%).

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