ПриватБанк ввел новые правила оплаты картой: что изменится

ПриватБанк изменил правила оплаты картой и смартфоном в Украине. Если ранее в банке требовали печатать чек в POS-терминалах, сейчас это требование может выдвигать покупатель. Как сообщается, после переговоров с представителями Государственной фискальной службы, ПриватБанк решил пересмотреть правила оплаты смартфонами и картой в магазинах.

Как сообщается, теперь чек будет печататься только в том случае, если покупатель и продавец сами решат, есть ли необходимость его печатать. В ПриватБанке уточнили, что теперь, после успешной авторизации, POS-терминал выведет вопрос о необходимости печати чека.

Какие преимущества нововведения:

Уменьшение расходов термобумаги, за счет чего магазины смогут больше экономить.

Снижение спроса на термобумагу и сохранение экологии.

Очистка кассовой зоны от чеков, которые все равно выбрасываются сразу же, как только выдаются.

По предварительным подсчетам, такие меры могут помочь сэкономить до двух миллионов гривен в месяц, или двадцать четыре миллиона гривен в год.

Стоит отметить, что в начале 2020 года ВР приняла законопроект о введении электронных чеков. Когда покупатель совершает покупку, он может получить копию чека на свой электронный адрес.

По данным руководителя отдела по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгения Васильцова, бумажный чек сегодня действительно необходим только тогда, когда товар приобретается с гарантией - например, если вы покупаете бытовую технику. По подсчетам руководства банка, только за март прошлого года было проведено более ста миллионов операций в эквайринговой сети, и на каждую было выдано целых два чека.

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