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Минюст требует от ПриватБанка выплатить Суркисам 250 млн долларов

Новости » Экономика     07.05.2020 - 14:35
Минюст требует от ПриватБанка выплатить Суркисам 250 млн долларов
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

ПриватБанк получил от госисполнителя Минюста требования выплатить Суркисам 250 млн долларов

"ПриватБанк" получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новых постановления об открытии исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, постановления касаются принудительного выполнения "ПриватБанком" решения Печерского районного суда от 09.02.2017 о выплате компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов по прекращенными в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции дополнительной эмиссии "ПриватБанка" во время национализации (bail in).

"Учитывая, что государственным исполнителем продолжают совершаться незаконные действия при принудительном исполнении постановления Печерского райсуда от 09.02.2017, ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд г. Киева и на імя министра юстиции с требованием предоставить правовую оценку действиям государственного исполнителя", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанка" и подтвердил решение Печерского райсуда об обязательстве банка вернуть 250 млн долларов оффшорным компаниям семьи Суркисов.

В то же время министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что судебного решения о взыскании братьями Суркисами 250 млн долларов (7 млрд грн) с государственного "ПриватБанка" на сегодняшний день не существует.

В Минюсте также заявили, что Министерство юстиции, как орган, исполняющий судебные решения, пока не собирается взыскивать 7 млрд грн с государственного "ПриватБанка" в пользу семьи Суркисов.

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