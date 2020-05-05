Минфин обновил перечень банков для выплаты пенсий
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)
На сегодня уполномоченными являются 42 банка
Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "ПРИВАТБАНК"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- АО "КБ "АККОРДБАНК"
- АО "АКЦЕНТ-БАНК"
- АО "АЛЬФА-БАНК"
- АО "Альянс Банк"
- АО "БАНК ВОСТОК"
- АО КБ "Глобус Банк"
- АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
- АО "Идея Банк"
- АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
- АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
- АО "КРЕДОБАНК"
- АО "КРИСТАЛБАНК"
- АО АКБ "Львов"
- АО "МЕГАБАНК"
- АО "МЕТАБАНК"
- АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
- АО "МОТОР-БАНК"
- АО "МТБ БАНК"
- АО "ОТП Банк"
- АО АБ "ПИВДЕННЫЙ"
- АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
- АО "Регион-банк"
- АО "Полтава-банк"
- АО "ПРАВЭКС БАНК"
- АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
- АО "АКБ "РАДАБАНК"
- АО "Райффайзен Банк Аваль"
- АО "БАНК СИЧ"
- АО "ТАСКОМБАНК"
- АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "БАНК ФОРВАРД"
- АО "Юнекс Банк"
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.
По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года. Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 к 7884 отделений.