Минфин обновил перечень банков для выплаты пенсий

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

На сегодня уполномоченными являются 42 банка

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АО "КБ "АККОРДБАНК"

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "Альянс Банк"

АО "БАНК ВОСТОК"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АО "Идея Банк"

АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "КРЕДОБАНК"

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МЕГАБАНК"

АО "МЕТАБАНК"

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "МТБ БАНК"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "ПИВДЕННЫЙ"

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

АО "Регион-банк"

АО "Полтава-банк"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

АО "АКБ "РАДАБАНК"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "БАНК СИЧ"

АО "ТАСКОМБАНК"

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "БАНК ФОРВАРД"

АО "Юнекс Банк"

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года. Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 к 7884 отделений.