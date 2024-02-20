ПриватБанк вдвічі знизив тариф на популярну послугу: що треба знати українцям

Що треба знати про зниження тарифів

Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1%, при цьому мінімальна оплата за послугу становитиме 25 грн.

Зазначимо, що раніше тариф був 2% і мінімальна оплата за послугу становила 50 грн.

Як здійснити міжнародний переказ із картки ПриватБанку

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".

Для цього виконайте наступні дії:

виберіть з шаблону або заповніть дані закордонної картки

зазначте суму переказу

підтвердіть операцію

Наголосимо, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро.

Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24, а купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Додамо також, що раніше ПриватБанк спільно з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM впровадив зручний спосіб грошових переказів. Їх можна здійснювати через систему PrivatMoney. Це нововведення дозволяє українцям не обмінювати злоті на іншу валюту для переказу грошей з Польщі до України. Переказ в ПриватБанку можна отримати як у гривнях, і в злотих.