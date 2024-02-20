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ПриватБанк вдвічі знизив тариф на популярну послугу: що треба знати українцям

Міжнародні карткові перекази стали вдвічі дешевшими (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів. Таким чином фінустанова планує підтримати українців, які через війну виїхали в інші країни або допомагають рідним та друзям за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Що треба знати про зниження тарифів

Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1%, при цьому мінімальна оплата за послугу становитиме 25 грн.

Зазначимо, що раніше тариф був 2%  і мінімальна оплата за послугу становила 50 грн. 

Як здійснити міжнародний переказ із картки ПриватБанку

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".

Для цього виконайте наступні дії:

  • виберіть з шаблону або заповніть дані закордонної картки
  • зазначте суму переказу
  • підтвердіть операцію

Наголосимо, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро.

Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24, а купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку. 

Додамо також, що раніше ПриватБанк спільно з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM впровадив зручний спосіб грошових переказів. Їх можна здійснювати через систему PrivatMoney.  Це нововведення дозволяє українцям не обмінювати злоті на іншу валюту для переказу грошей з Польщі до України. Переказ в ПриватБанку можна отримати як у гривнях, і в злотих.

Раніше ми писали про те, що ПриватБанк запустив нову акцію для українців, яка допоможе економити.

Нещодавно ми ділились рейтингом банків за 2023 рік, які отримали найвищі прибутки.

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