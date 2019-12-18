ПриватБанк сделал важное заявление перед Новым годом

ПриватБанк меняет график работы с 21 декабря 2019 года. Об этом Styler рассказали в пресс-службе банка.

Так, по информации представителей банка, 21 декабря (суббота) отделения ПриватБанка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 30 декабря. Работают все отделения, для которых понедельник - рабочий день.

24 декабря (вторник) режим работы отделений будет сокращен на один час из-за предстоящего праздника - Католического Рождества. 25 декабря будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни.

28 декабря (суббота) работники банка будут отрабатывать из-за переноса рабочего дня с 31 декабря. При этом все отделения будут работать на один час меньше.

1 января 2020 года ПриватБанк работать не будет. 5 января (воскресенье) график работы также будет изменен - отделения будут работать на один час меньше. 6 января (понедельник) отделения ПриватБанка будут работать по графику воскресенья и на час меньше.

7 января ПриватБанк работать не будет по случаю Рождества. 11 января (суббота) сотрудники банка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 6 января. Работать будут отделения, для которых понедельник является рабочим днем. Правда, режим работы отделений при этом будет сокращен на один час.

Как работают отделения ПриватБанка в новогодние праздники

Вместе с тем, в ПриватБанке напомнили, что в большинстве городов Украины есть дежурные отделения, которые будут работать в выходные и праздничные дни. А посмотреть информацию относительно графика и расположения отделений можно на сайте финансового учреждения.