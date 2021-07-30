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ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція

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П'ятниця 30 липня 2021 20:20
ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція ПриватБанк зробив заяву для ФОПів (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк спростив життя ФОПам, дозволивши підприємцям користуватися деякими "благами" додатку "Приват24Бізнес" у іншому, більш популярному "Приват24".

Про ці нововведення повідомили у прес-службі фінансової установи на Facebook. Більш детальніше про послугу - читайте у матеріалі нижче.

Нові можливості для ФОП у мобільному додатку "Приват24"

Відтепер українським підприємцям, які користуються послугами ПриватБанку, не потрібно перемикатися з додатку на додаток для здійснення фінансових операцій.

Зокрема, як розповіли у банку, у "Приват24" уже можна переказувати зі свого рахунку ФОП на картки фізосіб або рахунки інших підприємців / юридичних осіб.

ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція

В "Приват24" з'явилася важлива функція (facebook.com/privatbank)

Як це зробити

Для початку потрібно запустити додаток і зайти до головного меню, де обрати "Бізнес".

ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція

Скриншот

Потім варто тицьнути на пункт "Платіж" та підписати за допомогою підпису SmartID.

ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкціяПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція

Скриншот

Щоб створити переказ і надіслати платіж, поле "Призначення платежу" має бути заповненим.

ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція

Скриншот

У банку також наголосили, що аби користуватися зручним функціоналом для бізнесу, потрібно оновити свій додаток "Приват24".

Раніше ПриватБанк попередив українців про нове шахрайство і розповів, як працює схема.

Також ми писали, що у "Приват24" з'явилася нова функція, яка спростить багатьом життя.

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