ПриватБанк не работает: что делать, если банкомат не выдает деньги

ПриватБанк предупредил о трудностях со снятием наличных денег из-за проведения обновлений процессинга - банкоматы, терминалы и система Privat24 не будут работать в ночь с 29 февраля на 1 марта с 01:00 до 07:00. Об этом сегодня говорится в сообщении пресс-службы банка.

Кроме того, в ПриватБанке советуют снять наличные и провести все финансовые операции заранее.

С 7 утра 1 марта все системы будут работать стабильно.

ПриватБанк предупредил о проблемах снятия налички в банкоматахФото: скрин facebook.com/privatbank

Отметим, что клиенты банка начали получать соответствующие уведомления еще 28 февраля с объяснением, что обновление процессинга должно улучшить качество работы банка.

"Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств", - указано в сообщении.

Таким образом, украинцы, которые не успели до часа ночи снять деньги со своих приватовских карточек, могут воспользоваться услугами банкоматов других банков.

В ПриватБанке напоминают, что это происходит без комиссии, и переплачивать не придется.

"Вы можете снимать наличные с ваших карт через банкоматы любых украинских банков без дополнительных комиссий, то есть нет разницы, используете вы банкомат ПриватБанка или чужой. При этом за снятие денег с карты для выплат вы вообще ничего не платите", - говорится в сообщении на сайте банка.

Напомним, осенью 2019 года в работе ПриватБанка произошел сбой - в "Приват24" наблюдались трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах. На тот момент в банке рекомендовали не повторять операций и ожидать устранения проблем.