ПриватБанк приготував приємний сюприз до свят для клієнтів: що відомо

ПриватБанк оголосив про запуск нової акції, яка допоможе економити водіям на пальному при заправці у мережі WOG. Спеціальні умови діють з 19 грудня 2023 до 31 січня 2024 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна) можуть стати учасниками акції.
Для того, щоб взяти участь в акції:
Знижка на АЗС мережі WOG надається у разі купівлі від 20 до 125 літрів пального:
Зазначимо, що для участі в акції не потрібно реєструватись. Також знижку можна використовувати необмежену кількість разів.
Наголосимо, що акційні знижки від ПриватБанку додаються до знижок програми лояльності WOG.
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