ПриватБанк приготував приємний сюприз до свят для клієнтів: що відомо

Хто і як може взяти участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна) можуть стати учасниками акції.

Для того, щоб взяти участь в акції:

заправте авто на АЗС мережі WOG будь-яким пальним від 20 літрів одним чеком

назвіть свій номер телефону на касі або покажіть картку PRIDE

розрахуйтеся карткою Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна) зручним способом: на касі АЗС, через сервіс WOG PAY або термінал самообслуговування WOG PAY BOX

отримайте знижку на кожен літр пального, що ви купили

Яку знижку отримуватимуть водії

Знижка на АЗС мережі WOG надається у разі купівлі від 20 до 125 літрів пального:

1,5 грн - на літр бензину та дизеля

1 грн - на літр газу

Акція діє до 31 січня 2024 року (скриншот)

Зазначимо, що для участі в акції не потрібно реєструватись. Також знижку можна використовувати необмежену кількість разів.

Наголосимо, що акційні знижки від ПриватБанку додаються до знижок програми лояльності WOG.