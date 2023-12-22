ПриватБанк приготовил приятный сюрприз к праздникам для клиентов: что известно

ПриватБанк объявил о запуске новой акции, которая поможет экономить водителям на топливе при заправке в сети WOG. Специальные условия действуют с 19 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, которые имеют карту Visa от ПриватБанка "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) могут стать участниками акции.
Для того чтобы принять участие в акции:
Скидка на АЗС сети WOG предоставляется при покупке от 20 до 125 литров горючего:
Отметим, что для участия в акции не нужно регистрироваться. Также скидку можно использовать неограниченное количество раз.
Отметим, что акционные скидки от ПриватБанка добавляются к скидкам программы лояльности WOG.
Раньше мы писали о том, как получить кэшбэк за заправку автомобиля.
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