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ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве: как работает схема

Автор: Владимир Костырин

В Украине активизировались мошенники, которые под видом ПриватБанка рассылают предложения об инвестировании в проекты, сулящие якобы высокий доход, а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды. При этом аферисты незаконно используют логотип и айдентику госбанка.

О злоумышленниках 21 июля предупредили в пресс-службе ПриватБанка.

Так, злоумышленники используют сайт https://p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.

Для этого от граждан требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона. После этого с человеком связывается представитель "банка" - оператор колл-центра, и клиента затягивают в финансовые вложения, по сути "выкачивают" деньги.

В ПриватБанке подчеркивают, что мошеннический сайт https://p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, и объсняют, почему:

  • злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду;
  • сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы "дожать" человека;
  • сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений", - обращают внимание в ПриватБанке.

Также отмечается, что банк уже обратился по данному факту к правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк попал в скандал из-за системы безопасности, которая, по словам одного из клиентов, попросту подарила солидную сумму мошенникам, причем через некоторое время ситуация повторилась.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что у украинца за три часа украли все деньги с карты и "повесили" кредит, а также описывали, как работает схема.

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ПриватБанкмошенничество