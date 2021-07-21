ПриватБанк попередив українців про нове шахрайство: як працює схема

В Україні активізувалися шахраї, які під виглядом ПриватБанку розсилають пропозиції про інвестування в проекти, що обіцяють нібито високий дохід, а сама схема має ознаки фінансової піраміди. При цьому аферисти незаконно використовують логотип і айдентику держбанку.
Про зловмисників 21 липня попередили в прес-службі ПриватБанку.
Так, зловмисники використовують сайт https://p-invest.site, який зареєстрований в США, і з цього ресурсу заманюють українців вкладати гроші в неіснуючі проекти банку, обіцяючи дохід у розмірі до 8500 доларів щомісяця.
Для цього громадян просять вказати своє ім'я та прізвище, електронну пошту і номер телефону. Після цього з людиною зв'язується представник "банку" - оператор колл-центру, і клієнта затягують у фінансові вкладення, по суті "викачують" гроші.
У ПриватБанку наголошують, що шахрайський сайт https://p-invest.site не має жодного відношення до їх фінансової установи, і пояснюють, чому:
"Аби не стати жертвою шахраїв, пам'ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород", - звертають увагу в ПриватБанку.
Також зазначається, що банк вже звернувся за даним фактом до правоохоронних органів.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк потрапив у скандал через систему безпеки, яка, за словами одного з клієнтів, просто подарувала солідну суму шахраям, причому через деякий час ситуація повторилася.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що в українця за три години вкрали всі гроші з картки і "повісили" кредит, а також описували, як працює схема.