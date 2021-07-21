ПриватБанк попередив українців про нове шахрайство: як працює схема

Так, зловмисники використовують сайт https://p-invest.site, який зареєстрований в США, і з цього ресурсу заманюють українців вкладати гроші в неіснуючі проекти банку, обіцяючи дохід у розмірі до 8500 доларів щомісяця.

Для цього громадян просять вказати своє ім'я та прізвище, електронну пошту і номер телефону. Після цього з людиною зв'язується представник "банку" - оператор колл-центру, і клієнта затягують у фінансові вкладення, по суті "викачують" гроші.

У ПриватБанку наголошують, що шахрайський сайт https://p-invest.site не має жодного відношення до їх фінансової установи, і пояснюють, чому:

зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду;

сайт має односторонній канал зв'язку: після заповнення форми оператор дзвонить, щоб "дотиснути" людину;

сайт незаконно використовує логотип і айдентику банку.

"Аби не стати жертвою шахраїв, пам'ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород", - звертають увагу в ПриватБанку.

Також зазначається, що банк вже звернувся за даним фактом до правоохоронних органів.