ПриватБанк пояснив "незрозумілу комісію" при розрахунку карткою

Яку комісію списує банк

Користувачі заявляють, що при оформленні "Універсальної" картки ПриватБанку їм повідомляють, що оплата товарів та послуг через банківські термінали проводиться без комісії.

Однак, як йдеться у ситуації, при оплаті товару на Новій Пошті, окрім вартості доставки та комісії в 417 грн за переказ платежу, банк додатково списав 101,43 грн комісії.

Пояснили в банку це так: "такі налаштування термінала у пошти".

"Замість оплати товару, банк провів цю операцію як переказ грошей на картку і списав комісію як з переказу на картку. Тобто комісію за переказ грошей з мене списали і пошта, і банк", - йдеться у повідомленні.

До того ж при переказі на картку через Приват24, комісію показують перед підтвердженням платежу. В даному ж випадку, користувачка дізналась про неї випадково через 2 дні після операції.

"Я рідко користуюсь цією картою і тримала на ній суму тільки на цю конкретну оплату. Тому зняття комісії без попередження чи згоди призвело до виникнення боргу, про який я могла б ще довго не дізнатись, мені б ще й % нарахували", - сказала вона.

Також на запитання жінки, як дізнаватись, коли комісія при оплаті є, а коли немає порадили при кожній оплаті питати касира, як налаштований їх термінал.

Що сказали в банку

У ПриватБанку заявили, що Нова Пошта в POS-терміналах іншого банку ввела новий тип платежу, який не відноситься до торгівельного еквайрингу, а є переказом коштів між картками фізичних осіб. Тому відбувається операція зняття готівки і переказу на картку відправника посилки).

Тому в випадку таких операцій у ПриватБанку діють стандартні тарифи.

До того, щоб уникнути подібних ситуацій, рекомендують оплачувати послуги за допомогою POS-терміналів ПриватБанку. В такому випадку комісія сплачуватись не буде.