ПриватБанк объяснил "непонятную комиссию" при расчете картой

Какую комиссию списывает банк

Пользователи заявляют, что при оформлении "Универсальной" карты ПриватБанка им сообщают, что оплата товаров и услуг через банковские терминалы производится без комиссии.

Однако, как говорится в ситуации, при оплате товара на Новой Почте, кроме стоимости доставки и комиссии в 417 грн за перевод платежа, банк дополнительно списал 101,43 грн комиссии.

Объяснили в банке это так: "такие настройки терминала у почты".

"Вместо оплаты товара, банк провел эту операцию как перевод денег на карту и списал комиссию как по переводу на карту. То есть комиссию за перевод денег с меня списали и почта, и банк", - говорится в сообщении.

К тому же при переводе на карту через Приват24 комиссию показывают перед подтверждением платежа. В данном же случае, пользователь узнала о ней случайно через 2 дня после операции.

"Я редко пользуюсь этой картой и держала на ней сумму только на эту конкретную оплату. Поэтому снятие комиссии без предупреждения или согласия привело к возникновению долга, о котором я могла бы еще долго не узнать, мне бы еще % начислили", - сказала она.

Также на вопрос женщины, как узнавать, когда комиссия при оплате есть, а когда нет, посоветовали при каждой оплате спрашивать кассира, как настроен их терминал.

Что сказали в банке

В ПриватБанке заявили, что Новая Почта в POS-терминалах другого банка ввела новый тип платежа, который не относится к торговому эквайрингу, а является переводом средств между карточками физических лиц. Поэтому происходит операция снятия наличных денег и перевода на карточку отправителя посылки.

Поэтому в случае таких операций в ПриватБанке действуют стандартные тарифы.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуют оплачивать услуги с помощью POS-терминалов ПриватБанка. В таком случае комиссия платиться не будет.