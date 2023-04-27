ПриватБанк повідомив українцям про важливі зміни: що відомо

Як змінився додаток "Приват24 для бізнесу"

Мобільний додаток "Приват24 для бізнесу" 3.2.0 для Android та iOS отримав зміни у дизайні.

Розробники зокрема поліпшили дизайн та спростили навігацію додатка, а також оновили авторизацію, головну сторінку, перелік компаній, меню послуг, налаштування, виписку за рахунками.

Тепер на головній сторінці доступні:

найменування компанії та тип зв’язку

блок "Загальний залишок", де відображені залишки за рахунками в національній та іноземних валютах та є активне посилання на реквізити рахунків компанії.

блок із курсами валют

ярлики швидкого доступу (Добро, Платіж на свою картку/рахунок, Платіж за реквізитами, Платіж до бюджету)

кнопка "+", щоб додавати ярлики швидкого доступу на головну сторінку додатка

навігаційна панель з меню і QR-сканером.

Ось так виглядає оновлена навігаційна панель "Приват24 для бізнесу"

Також у лівому верхньому куті екрана є бокове меню з новинами від банку, оглядом додатка (навігаційними інструкціями), мапою відділень, переходом до чату "Допомога Онлайн" та меню "Налаштування".

У меню “"Виписка" розробники змінили відображення інформації за платежем, додали можливість фільтрації та сортування операцій, перегляд зведеної інформації за період, а також додали можливість сформувати виписку за рахунками, за якими не було руху.

А що ще змінилося?

Окрім всього вище перечисленого, команда ПриватБанку оновила меню "Виписка" у мобільному додатку.

Зміни в меню "Виписка"

А ще клієнти ПриватБанку отримали оновлене меню "Рахунки" у вебверсії "Приват24 для бізнесу".

Тепер можна увімкнути відображення стовпчика "Дата останнього руху за рахунками" в налаштуваннях вкладки "Рахунки" (меню "Рахунки та виписки").

Також відтепер можна експортувати перелік рахунків у файл у форматі XLS (вкладка "Рахунки").

У застосунку додано дату останнього руху за рахунками (вкладка "Рахунки" - "Налаштування" - "Таблиця"). Достатньо увімкнути відображення цього стовпчика в налаштуваннях, як показано на малюнку нижче. Надалі можна сортувати рахунки за рівнем їх активності.

Ось так можна налаштувати таблицю під свої потреби

Ви можете налаштувати таблицю самостійно під свої потреби: вмикати/вимикати відображення стовпчиків та вкладок, визначати черговість відображення.

Додамо, що завантажити або оновити версії мобільного додатка "Приват24 для бізнесу" можна за посиланнями нижче: