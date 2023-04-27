ПриватБанк повідомив українцям про важливі зміни: що відомо

ПриватБанк повідомив українцям про зміни, які стосуються "Приват24 для бізнесу" - мобільної та стільникової версії.
Що саме змінилося у застосунку, як це спростить життя користувачам і клієнтам фінансової установи - читайте нижче у матеріалі Styler.
Мобільний додаток "Приват24 для бізнесу" 3.2.0 для Android та iOS отримав зміни у дизайні.
Розробники зокрема поліпшили дизайн та спростили навігацію додатка, а також оновили авторизацію, головну сторінку, перелік компаній, меню послуг, налаштування, виписку за рахунками.
Тепер на головній сторінці доступні:
Ось так виглядає оновлена навігаційна панель "Приват24 для бізнесу"
Також у лівому верхньому куті екрана є бокове меню з новинами від банку, оглядом додатка (навігаційними інструкціями), мапою відділень, переходом до чату "Допомога Онлайн" та меню "Налаштування".
У меню “"Виписка" розробники змінили відображення інформації за платежем, додали можливість фільтрації та сортування операцій, перегляд зведеної інформації за період, а також додали можливість сформувати виписку за рахунками, за якими не було руху.
Окрім всього вище перечисленого, команда ПриватБанку оновила меню "Виписка" у мобільному додатку.
Зміни в меню "Виписка"
А ще клієнти ПриватБанку отримали оновлене меню "Рахунки" у вебверсії "Приват24 для бізнесу".
Тепер можна увімкнути відображення стовпчика "Дата останнього руху за рахунками" в налаштуваннях вкладки "Рахунки" (меню "Рахунки та виписки").
Також відтепер можна експортувати перелік рахунків у файл у форматі XLS (вкладка "Рахунки").
У застосунку додано дату останнього руху за рахунками (вкладка "Рахунки" - "Налаштування" - "Таблиця"). Достатньо увімкнути відображення цього стовпчика в налаштуваннях, як показано на малюнку нижче. Надалі можна сортувати рахунки за рівнем їх активності.
Ось так можна налаштувати таблицю під свої потреби
Ви можете налаштувати таблицю самостійно під свої потреби: вмикати/вимикати відображення стовпчиків та вкладок, визначати черговість відображення.
Додамо, що завантажити або оновити версії мобільного додатка "Приват24 для бізнесу" можна за посиланнями нижче:
Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк змінив умови переказу коштів.
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