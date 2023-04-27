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ПриватБанк сообщил украинцам о важных изменениях: что известно

ПриватБанк сообщил важную новость (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ПриватБанк сообщил украинцам об изменениях, касающихся "Приват24 для бизнеса" - мобильной и настольной версии.

Что именно изменилось в приложении, как это упростит жизнь пользователям и клиентам финансового учреждения – читайте ниже в материале Styler.

Как изменилось приложение "Приват24 для бизнеса"

Мобильное приложение "Приват24 для бизнеса" 3.2.0 для Android и iOS получило изменения в дизайне.

Разработчики в частности улучшили дизайн и упростили навигацию приложения, а также обновили авторизацию, главную страницу, список компаний, меню услуг, настройки, выписку по счетам.

Теперь на главной странице доступны:

  • наименование компании и тип связи
  • блок "Общий остаток", где отражены остатки по счетам в национальной и иностранных валютах и есть активная ссылка на реквизиты счетов компании.
  • блок с курсами валют
  • ярлыки быстрого доступа (Добро, Платеж на свою карточку/счет, Платеж по реквизитам, Платеж в бюджет)
  • кнопка "+", чтобы добавлять ярлыки быстрого доступа на главную страницу приложения
  • навигационная панель с меню и QR-сканером.

Вот так выглядит обновленная навигационная панель "Приват24 для бизнеса"

Также в левом верхнем углу экрана есть боковое меню с новостями от банка, обзором приложения (навигационными инструкциями), картой отделений, переходом к чату "Помощь Онлайн" и меню "Настройки".

В меню "Выписка" разработчики изменили отображение информации по платежу, добавили возможность фильтрации и сортировки операций, просмотр сводной информации за период, а также добавили возможность сформировать выписку по счетам, по которым не было движения.

А что еще изменилось?

Кроме того, команда ПриватБанка обновила меню "Выписка" в мобильном приложении.

Изменения в меню "Выписка"

А еще клиенты ПриватБанка получили обновленное меню "Счета" в веб-версии "Приват24 для бизнеса".

Теперь можно включить отображение столбца "Дата последнего движения по счетам" в настройках вкладки "Счета" (меню "Счета и выписки").

Также можно экспортировать список счетов в файл в формате XLS (вкладка "Счета").

В приложении добавлена дата последнего движения по счетам (вкладка "Счета" - "Настройки" - "Таблица"). Достаточно включить отображение столбца в настройках, как показано на рисунке ниже. В дальнейшем можно сортировать счета по степени их активности.

Вот так можно настроить таблицу под свои потребности

Вы можете настроить таблицу самостоятельно под свои потребности: включать/выключать отображение столбцов и вкладок, определять очередность отображения.

Загрузить или обновить версии мобильного приложения "Приват24 для бизнеса" можно по ссылкам ниже:

Напомним, недавно ПриватБанк изменил условия перевода средств.

Также читайте о самых дешевых тарифах мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell.

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