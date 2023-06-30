ПриватБанк попередив українців про шахраїв: що потрібно знати, аби не втрапити на "гачок"

ПриватБанк попереджає українців про онлайн-шахраїв, які обіцяють різноманітні соціальні виплати, грошові виграші, лотереї тощо.
Як не натрапити на "гачок" зловмисників, розповіли на сайті банку.
ПриватБанк не телефонує й не надсилає повідомлень, щоб попросити клієнтів зазначити номер банківської картки, строк її дії, ПІН-код або CVV2-код картки, пароль у "Приват24", а також паролі, що надходять у SMS.
Окрім банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів, запитати ПІН-код вашої картки може тільки система інтернет-банку "Приват24". Банк ніколи не просить продиктувати ПІН-код або переслати його в повідомленні куди-небудь!
Якщо представник банку просить вас надати таку інформацію, будьте певні, що ви спілкуєтеся з шахраєм.
Якщо ви отримуєте SMS із повідомленням про те, що виграли велику кількість грошей, проте для отримання вам потрібно щось сплатити, не вірте. Це шахраї. Заволодівши коштами, вони заблокують ваш номер, і більше ви їх не знайдете.
Якщо ви часто купуєте через інтернет в незнайомих продавців, краще використовувати післяплату. А якщо ви платите на перевірених сайтах інтернет-гігантів, використовуйте інтернет-картку.
Користуйтеся карткою в надійних банкоматах. А коли знімаєте гроші, прикривайте клавіатуру під час введення ПІН-коду чи використовуйте послугу зняття без картки.
У разі оплати в супермаркетах використовуйте безконтактну оплату та не передавайте картку в руки касирові під час розрахунків.
Для того, щоб подати звернення про шахрайство:
Також подати звернення про шахрайство ви можете за телефоном 3700, в чаті "Допомога Онлайн" чи у відділенні вашого банку.
Раніше ми розповідали про шахрайські повірки лічильників і хто може проводити їх за законом.
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