ПриватБанк предупредил украинцев о мошенниках: что нужно знать, чтобы не попасть на "крючок"

Не предоставляйте информацию о своих картах третьим лицам

ПриватБанк не звонит и не отправляет сообщения, чтобы попросить клиентов указать номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код карты, пароль в "Приват24", а также пароли, поступающие в SMS.

Кроме банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов, спросить ПИН-код вашей карты может только система интернет-банка "Приват24". Банк никогда не просит продиктовать ПИН-код или переслать его в уведомлении куда-нибудь!

Если представитель банка просит вас предоставить такую информацию, будьте уверены, что вы общаетесь с мошенником.

Не верьте сомнительным розыгрышам

Если вы получаете SMS с сообщением о том, что выиграли большое количество денег, однако для получения вам нужно что-то оплатить, не верьте. Это мошенники. Завладев денежными средствами, они заблокируют ваш номер, и больше вы их не найдете.

Осуществляйте оплату после получения товара

Если вы часто покупаете через интернет у незнакомых продавцов, лучше использовать наложенный платеж. А если вы платите на проверенных сайтах интернет-гигантов, используйте интернет-карту.

Правильно используйте карту для выплат

Используйте карту в надежных банкоматах. А когда снимаете деньги, прикрывайте клавиатуру при вводе ПИН-кода или используйте услугу снятия без карты.

При оплате в супермаркетах используйте бесконтактную оплату и не передавайте карту в руки кассиру во время расчетов.

Как сообщить о мошенничестве

Для того чтобы подать обращение о мошенничестве:

в приложении перейдите в меню "Коммуникации"

нажмите "Сообщить о мошенничестве"

укажите номер телефона, с которого вам, вероятно, звонили мошенники, и нажмите кнопку "Проверить"

если номер телефона не принадлежит ПриватБанку, нажмите "Контактировали с мошенником"

выберите ситуацию, которая с вами произошла

укажите данные и выберите карту, по которой вы сообщили информацию мошенникам

опишите ситуацию подробнее и нажмите "Отправить"

Также подать обращение о мошенничестве вы можете по телефону 3700, в чате "Помощь Онлайн" или в отделении вашего банка.