ПриватБанк предупредил украинцев о мошенниках: что нужно знать, чтобы не попасть на "крючок"

ПриватБанк предупреждает украинцев об онлайн-мошенниках, обещающих различные социальные выплаты, денежные выигрыши, лотереи и т. д.
Как не попасть на "крючок" злоумышленников, рассказали на сайте банка.
ПриватБанк не звонит и не отправляет сообщения, чтобы попросить клиентов указать номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код карты, пароль в "Приват24", а также пароли, поступающие в SMS.
Кроме банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов, спросить ПИН-код вашей карты может только система интернет-банка "Приват24". Банк никогда не просит продиктовать ПИН-код или переслать его в уведомлении куда-нибудь!
Если представитель банка просит вас предоставить такую информацию, будьте уверены, что вы общаетесь с мошенником.
Если вы получаете SMS с сообщением о том, что выиграли большое количество денег, однако для получения вам нужно что-то оплатить, не верьте. Это мошенники. Завладев денежными средствами, они заблокируют ваш номер, и больше вы их не найдете.
Если вы часто покупаете через интернет у незнакомых продавцов, лучше использовать наложенный платеж. А если вы платите на проверенных сайтах интернет-гигантов, используйте интернет-карту.
Используйте карту в надежных банкоматах. А когда снимаете деньги, прикрывайте клавиатуру при вводе ПИН-кода или используйте услугу снятия без карты.
При оплате в супермаркетах используйте бесконтактную оплату и не передавайте карту в руки кассиру во время расчетов.
Для того чтобы подать обращение о мошенничестве:
Также подать обращение о мошенничестве вы можете по телефону 3700, в чате "Помощь Онлайн" или в отделении вашего банка.
Раньше мы рассказывали о мошеннических поверках счетчиков и кто может проводить их по закону.
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