ПриватБанк попередив українців про шахраїв: що потрібно знати, аби не втрапити на "гачок"

Як не натрапити на "гачок" зловмисників, розповіли на сайті банку.

Не надавайте інформацію про свої картки третім особам

ПриватБанк не телефонує й не надсилає повідомлень, щоб попросити клієнтів зазначити номер банківської картки, строк її дії, ПІН-код або CVV2-код картки, пароль у "Приват24", а також паролі, що надходять у SMS.

Окрім банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів, запитати ПІН-код вашої картки може тільки система інтернет-банку "Приват24". Банк ніколи не просить продиктувати ПІН-код або переслати його в повідомленні куди-небудь!

Якщо представник банку просить вас надати таку інформацію, будьте певні, що ви спілкуєтеся з шахраєм.

Не вірте сумнівним розіграшам

Якщо ви отримуєте SMS із повідомленням про те, що виграли велику кількість грошей, проте для отримання вам потрібно щось сплатити, не вірте. Це шахраї. Заволодівши коштами, вони заблокують ваш номер, і більше ви їх не знайдете.

Здійснюйте оплату після отримання товару

Якщо ви часто купуєте через інтернет в незнайомих продавців, краще використовувати післяплату. А якщо ви платите на перевірених сайтах інтернет-гігантів, використовуйте інтернет-картку.

Правильно використовуйте карту для виплат

Користуйтеся карткою в надійних банкоматах. А коли знімаєте гроші, прикривайте клавіатуру під час введення ПІН-коду чи використовуйте послугу зняття без картки.

У разі оплати в супермаркетах використовуйте безконтактну оплату та не передавайте картку в руки касирові під час розрахунків.

Як повідомити про шахрайство

Для того, щоб подати звернення про шахрайство:

у застосунку перейдіть у меню "Комунікації"

натисніть "Повідомити про шахрайство"

зазначте номер телефону, з якого вам, імовірно, телефонували шахраї, і натисніть кнопку "Перевірити"

якщо номер телефону не належить ПриватБанку, натисніть "Контактували з шахраєм"

виберіть ситуацію, яка з вами сталася

зазначте дані та виберіть картку, за якою ви повідомили інформацію шахраям

опишіть ситуацію детальніше та натисніть "Відправити"

Також подати звернення про шахрайство ви можете за телефоном 3700, в чаті "Допомога Онлайн" чи у відділенні вашого банку.