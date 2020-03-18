ПриватБанк остановил продажу валюты: как купить наличные доллары и евро

ПриватБанк прекратил продавать валюту наличными (коллаж: РБК-Украина)

ПриватБанк на время карантинных мер в Украине прекратил операции по продаже наличной валюты в Украине

ПриватБанк из-за карантина в Украине прекратил продажу наличной валюты. Как покупать через крупнейший украинский банк доллары, евро и другую валюту - в материале Styler.

Об этом сообщила пресс-служба банка в среду, 18 марта.

Согласно сообщению, все валютные операции для клиентов - физических лиц теперь будут возможны лишь в безналичном формате:

через мобильный банк Privat24,

веб-версию Приват24,

сеть терминалов самообслуживания.

В банке отметили, что на такие меры безопасности они пошли с целью обезопасить клиентов во время проведения карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, там уточнили, что возможность валютных наличных операций будет восстановлена после возвращения международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

А вот владельцы валютных депозитов, срок действия которых заканчивается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка по предварительному заказу.

Ранее мы писали, что некоторые супермаркеты Украины на время карантинных мер ограничили продажу товаров в одни руки для того, чтобы избежать спекуляций.