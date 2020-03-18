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ПриватБанк зупинив продаж валюти: як придбати готівкові долари і євро

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 14:47
ПриватБанк зупинив продаж валюти: як придбати готівкові долари і євро
ПриватБанк припинив продавати валюту готівкою (колаж: РБК-Україна)

ПриватБанк на час карантинних заходів в Україні припинив операції з продажу готівкової валюти в Україні

ПриватБанк через карантин в Україні припинив продаж готівкової валюти. Як купувати через найбільший український банк долари, євро та іншу валюту - в матеріалі Styler.

Про це повідомила прес-служба банку в середу, 18 березня.

Згідно з повідомленням, всі валютні операції для клієнтів - фізичних осіб тепер будуть можливі лише в безготівковому форматі:

  • через мобільний банк Privat24,
  • веб-версію Приват24,
  • мережу терміналів самообслуговування.

У банку зазначили, що на такі заходи безпеки вони пішли з метою убезпечити клієнтів під час проведення карантину в Україні через загрозу поширення коронавіруса.

Крім того, там уточнили, що можливість валютних готівкових операцій буде відновлена після повернення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону.

А ось власники валютних депозитів, термін дії яких закінчується, зможуть без обмежень отримати готівкову валюту в касах банку за попереднім замовленням.

Раніше ми писали, що деякі супермаркети України на час карантинних заходів обмежили продаж товарів в одні руки для того, щоб уникнути спекуляцій.

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