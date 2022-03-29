ПриватБанк опубликовал работающие отделения в Киеве: список

ПриватБанк оповестил своих клиентов о работе отделений в Киеве 29 марта.

г. Киев, ш. Харьковское, 2 г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А г. Киев, ул. Алматинская, 2б г. Киев, ул. Дружбы Народов, 25 г. Киев, ул. Срибнокильская, 24 г. Киев, ул. Михаила Драгомирова, 18 г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8 г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 14а г. Киев, ш. Харьковское, 56 г. Киев, ул. Строителей, 36 г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16 г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19 г. Киев, ул. Ковпака, 29 г. Киев, ул. Кольцова, 14К г. Киев, ул. Энтузиастов, 7 г. Киев, ул. Симиренко, 14/9 г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5 г. Киев, ул. Декабристов, 3 г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3 г. Киев, ул. Антоновича, 66 г. Киев, ул. Чоколовский, 22 г. Киев, ул. Лятошинского, 4 г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 84 г. Киев, ул. Вышгородская, 45 г. Киев, ул. Пушкинская, 25 г. Киев, ул. Оболонский, 16 г. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24 г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26 г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29 г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 13А г. Киев, ул. Вышгородская, 26/2 г. Киев, ул. Правды, 35 г. Киев, ул. Теодора Драйзера, 4 г. Киев, ул. Игната Юры, 7д г. Киев, ул. Победы, 27а г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36 г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 38/10, КОРП.268 г. Киев, ул. Лесной, 23 г. Киев, ул. Николая Кибальчича, 11в г. Киев, ул. Алишера Навои, 69 г. Киев, ул. Белорусская, 10/18

Как мы ранее писали, ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink для непрерывной работы.

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