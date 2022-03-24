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ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink для непрерывной работы

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Украина, Четверг 24 марта 2022 11:48
ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink для непрерывной работы Фото: ПриватБанк получил StarLink (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink. Банк использует все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Благодаря Илону Маску и Шэрон Иски, председателю наблюдательного совета ПриватБанка, мы получили системы StarLink. Оборудование уже в Украине и в процессе настройки", - говорится в сообщении.

Кроме того, все важные ресурсы, необходимые для непрерывной деятельности банка и обеспечения его архитектуры обслуживания, уже распределены между разными регионами Украины, отметили в пресс-службе.

Напомним, глобальная спутниковая система Starlink, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, уже стала доступной на территории Украины. Пошаговую инструкцию для подключения читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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