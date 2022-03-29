ПриватБанк опублікував працюючі відділення в Києві: список
ПриватБанк сповістив своїх клієнтів про роботу відділень у Києві 29 березня.
Інформацію повідомив прес-секретар Олег Серга на Facebook.
Список працюючих відділень
м. Київ, ш. Харківське, 2
м. Київ, вул. Леся Курбаса, 7-а
м. Київ, вул. Алматинська, 2б
м. Київ, вул. Дружби Народів, 25
м. Київ, вул. Срібнокільська, 24
м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18
м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 9А
м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8
м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14а
м. Київ, ш. Харківське, 56
м. Київ, вул. Будівельників, 36
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 43/16
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19
м. Київ, вул. Ковпака, 29
м. Київ, вул. Кольцова, 14к
м. Київ, вул. Ентузіастів, 7
м. Київ, вул. Симиренка, 14/9
м. Київ, вул. Андрія Малишка, 5
м. Київ, вул. Декабристів, 3
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 3
м. Київ, вул. Антоновича, 66
м. Київ, вул. Чоколівський, 22
м. Київ, вул. Лятошинського, 4
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84
м. Київ, вул. Вишгородська, 45
м. Київ, вул. Пушкінська, 25
м. Київ, вул. Оболонський, 16
м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
м. Київ, вул. Володимира Маяковського, 26
м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 29
м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13а
м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2
м. Київ, вул. правди, 35
м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4
м. Київ, вул. Гната Юри, 7д
м. Київ, вул. Перемоги, 27а
м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, корп.36
м. Київ, вул. Володимира Маяковського, 38/10, корп.268
м. Київ, вул. Лісовий, 23
м. Київ, вул. Миколи Кибальчича, 11в
м. Київ, вул. Алішера Навої, 69
м. Київ, вул. Білоруська, 10/18
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