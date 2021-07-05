ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет

ПриватБанк, Monobank и другие банки уже с 6 июля могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.
Как будет происходить списание средств, за что конкретно у вас могут снять деньги со счета, и клиентов каких банков это касается – читайте ниже в материале Styler.
Отныне списываться средства автоматически будут со счетов украинцев, которые:
К слову, ранее автоматическое списание денег осуществлялось только в случае задолженности по алиментам.
По новому порядку данная процедура будет работать по такому алгоритму:
Весной к системе автоматического списания было подключено 7 банков. Среди них ПриватБанк и Monobank.
Также там уже присутствуют:
Другие банковские учреждения подключены к тестовой среде и находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.
То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будут присоединены почти все украинские банки.
Открыто ли в отношении вас исполнительное производство, можно узнать с помощью нескольких сервисов.
Также с их помощью можно установить, в каком именно отделе Государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию.
Список полезных ссылок:
Погасить свой долг можно, например, в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.
Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа Государственной исполнительной службы.
Кроме того, можно погасить долг онлайн:
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