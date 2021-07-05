ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить

ПриватБанк, Monobank та інші банки уже з 6 липня можуть автоматично знімати з рахунків українців кошти через борги за комуналку та інші штрафи. Це буде робитися на вимогу державних і приватних виконавців.
Як відбуватиметься списання коштів, за що конкретно у вас можуть зняти гроші з рахунку, та клієнтів яких банків це стосується – читайте нижче у матеріалі Styler.
Відтепер списуватися кошти автоматично будуть з рахунків українців, які:
До слова, раніше автоматичне списання грошей здійснювалося лише у разі заборгованості по аліментам.
За новим порядком дана процедура працюватиме за таким алгоритмом:
Навесні до системи автоматичного списання було підключено 7 банків. Серед них ПриватБанк та Monobank.
Також там вже присутні:
Інші банківські установи підключені до тестового середовища та перебувають на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування.
Тобто, найближчим часом до системи автоматизованого арешту будуть приєднані майже всі українські банки.
Чи відкрито стосовно вас виконавче провадження, можна дізнатися за допомогою кількох сервісів.
Також за їхньою допомогою можна встановити, в якому саме відділі Державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження, його номер та іншу інформацію.
Список корисних посилань:
Погасити свій борг можна, наприклад, у будь-якому банку або у особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу.
Також це можна зробити через термінал, ввівши реквізити органу Державної виконавчої служби.
Крім того, можна погасити борг онлайн:
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