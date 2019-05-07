ПриватБанк анонсировал масштабное обновление: что известно

ПриватБанк анонсировал выход новой версии мобильного приложения Приват24. О том, когда приложение запустят в тестовом режиме, рассказал генеральный директор ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью для издания Liga.net.

ПриватБанк в новой версии мобильного приложения не будет использовать цифровое ядро Corezoid, которое было разработано еще до национализации. В марте, как рассказал Крумханзл, был начат этап тестирования, а основной запуск запланирован на конец лета 2019 года.

"В ближайшее время бета-версия системы будет доступна всем желающим. Перфекционизм в вопросе запуска новой системы вполне оправдан, мы хотим предложить клиентам почти идеальный продукт", - отметил генеральный директор ПриватБанка.

Новый интерфейс мобильного приложения Приват24

Как рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии для издания UBR.ua, работы над новым мобильным приложением будут проводится в три этапа.

"Первый — это закрытый бета-тест нового приложения, и он уже идет. Второй этап начнется в мае — это открытый бета-тест, который проведут уже с участием клиентов. Они смогут выбрать для пользования старую или новую версию приложения. После всего этого, в конце лета, будет третий этап — это полный переход на новую систему", - отметил он и добавил, что пользователи от перехода не пострадают, так как о технических работах будут предупреждать заранее.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества.

А также рассказывали о том, что ПриватБанк сделал важное заявление о Приват24.