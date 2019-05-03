ПриватБанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества

ПриватБанк предупредил о новой афере (фото: РБК-Украина)

Приватбанк предупредил клиентов о мошеннической викторине в интернете

ПриватБанк предупредил украинцев о мошеннической викторине, которая рассчитана на доверчивых пользователей сети. Так, мошенники предлагают принять участие в несуществующей программе "развития населения" и получить 10 тысяч гривен.

Представитель банка Олег Серга на своей странице в Facebook предупредил, что клиенты ПриватБанка, которые примут участие в "викторине", сами могут лишиться немалых денежных средств.

"Такое впечатление, что эти фейки пишут китайцы с Али. Еще раз хочу напомнить: ПриватБанк не проводит никаких викторин, розыгрышей и опросов с денежными призами. Ни-ка-ких! Подобную рекламу или сообщения размещают мошенники, которые крадут данные ваших карт. Не дайте мошенникам ни одного шанса", - призвал Серга.

Такое сообщение получают многие украинцы (facebook.com/sergaoleg)

В комментариях пользователи также указывают на то, что такого рода сообщения очень часто содержат грамматические ошибки. Это уже должно настораживать получателя "заманчивого разводняка".

Например, в сообщении, которое заскринил Олег Серга, видно, что у мошенников не сложилось с падежами - они написали "государственная страницы".

"Тупо написано... Какая программа поддержки населения... Как с Google Переводчика"; "Чи китайці - хз. А от на росіянців схоже стилістично", - комментируют юзеры.

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк сделал важное заявление о Приват24, которое насторожило украинцев.

Напомним, в марте ПриватБанк в Приват24 запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева.