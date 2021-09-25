Приват24 приостановит работу: какие операции будут недоступны и когда

В банке уточнили, что все дело в запланированных технических работах, которые будут проводиться в ночь с 25 на 26 сентября в приложении "Приват24 для бизнеса", как в старой, так и в новой версиях.

Происходить это будет с 22:00 субботы и до 06:00 воскресенья.

После этого приложения должны работать корректно и в обычном режиме.

"В указанный период операции в старом "Приват24 для бизнеса", и некоторые операции в новом "Приват24 для бизнеса" (Центр уведомлений, Гарантированные платежи, Обмен валют, Платежи между картами, Платежи по Украине в иностранной валюте) возможно будут недоступны", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В финансовом учреждении призвали клиентов заранее провести все необходимые операции, и извинились за неудобства.

Кстати, перед этим технические работы в приложении для бизнеса осуществлялись и в ночные часы днем ранее.

В ПриватБанке добавили, что такое время было выбрано специально, чтобы пользователи приложений, клиенты банка и партнеры не сталкивались с существенными неудобствами, так как ночью финансовых операций значительно меньше, чем в дневные часы.