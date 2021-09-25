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Приват24 призупинить роботу: які операції будуть недоступні та коли

Автор: Володимир Костирін

ПриватБанк попередив українців про ймовірні проблеми з доступом в мобільний додаток Приват24 для бізнесу. З тимчасовими незручностями, коли не буде можливість зробити певні операції, користувачі сервісу зіткнуться цієї ночі.

Скільки триватимуть такі збої і з чим це пов'язано - читайте в матеріалі нижче.

У банку уточнили, що вся справа в запланованих технічних роботах, які будуть проводитися в ніч з 25 на 26 вересня в додатку "Приват24 для бізнесу", як в старій, так і в новій версіях.

Відбуватися це буде з 22:00 суботи та до 06:00 неділі.

Після цього додатки повинні працювати коректно й у звичайному режимі.

"У зазначений період операції в старому "Приват24 для бізнесу", і деякі операції в новому "Приват24 для бізнесу" (Центр сповіщень, Гарантовані платежі, Обмін валют, Платежі між картками, Платежі по Україні в іноземній валюті) можливо будуть недоступні", - йдеться в повідомленні прес-служби банка.

У фінансовій установі закликали клієнтів заздалегідь провести всі необхідні операції, та вибачилися за незручності.

До речі, перед цим технічні роботи в додатку для бізнесу здійснювалися і в нічні години днем раніше.

У ПриватБанку додали, що такий час було обрано спеціально, щоб користувачі додатків, клієнти банку і партнери не стикалися з істотними незручностями, позаяк вночі фінансових операцій значно менше, ніж у денні години.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк може закрити сотні відділень і звільнити тисячі співробітників.

Також ми писали про те, що нещодавно ПриватБанк потрапив у скандал через видачу валюти з цвіллю, і відмовою її приймати.

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ПриватБанк