Приват24 призупинить роботу: які операції будуть недоступні та коли

У банку уточнили, що вся справа в запланованих технічних роботах, які будуть проводитися в ніч з 25 на 26 вересня в додатку "Приват24 для бізнесу", як в старій, так і в новій версіях.

Відбуватися це буде з 22:00 суботи та до 06:00 неділі.

Після цього додатки повинні працювати коректно й у звичайному режимі.

"У зазначений період операції в старому "Приват24 для бізнесу", і деякі операції в новому "Приват24 для бізнесу" (Центр сповіщень, Гарантовані платежі, Обмін валют, Платежі між картками, Платежі по Україні в іноземній валюті) можливо будуть недоступні", - йдеться в повідомленні прес-служби банка.

У фінансовій установі закликали клієнтів заздалегідь провести всі необхідні операції, та вибачилися за незручності.

До речі, перед цим технічні роботи в додатку для бізнесу здійснювалися і в нічні години днем раніше.

У ПриватБанку додали, що такий час було обрано спеціально, щоб користувачі додатків, клієнти банку і партнери не стикалися з істотними незручностями, позаяк вночі фінансових операцій значно менше, ніж у денні години.