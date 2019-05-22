В Приват24 появилась новая важная функция: что она даст украинцам

В Приват24 появилась новая функция (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк запустил денежного бота в Приват24

ПриватБанк запустил денежного бота в сервисе Приват24. Таким образом, украинцам-владельцам крупных сумм налички будет удобнее получать ее на руки.

В пресс-службе финансового учреждения заявили, что теперь в интернет-банке и мобильном приложении Приват24 можно обратиться к боту для заказа наличных.

Чтобы воспользоваться ботом, в приложении Приват24 нужно выбрать меню "Допомога Онлайн" или "Персональний банкір" (для Gold-клиентов) и в поле выбрать "Замовлення готівки".

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Далее скрипт предложит указать дату, необходимую сумму, адрес получения. Заказать наличные можно в пределах доступного остатка на счете. Минимальная сумма заказа – 10 тыс. грн, 50 долларов и 50 евро.

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Сообщается, что средства можно будет забрать в выбранную дату в удобном для клиента отделении, что будет указано в заказе. Для этого нужно просто обратиться в кассу и получить свою наличку.

Также недавно ПриватБанк запустил первого бота-рекрутера в Telegram. Он позволяет быстро найти вакансии в финансовом учреждении и автоматически подать заявку на принятия на работу.

Ранее ПриватБанк предупредил украинцев о мошеннической викторине, которая рассчитана на доверчивых пользователей сети.