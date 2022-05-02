У Приват24 з'явилася нова функція: для чого вона потрібна
Фото: ПриватБанк ввів нову функцію (РБК-Україна)
ПриватБанк запускає інтеграцію з платіжною системою Payoneer через додаток Приват24.
Про це повідомили у прес-службі банку.
Що дасть інтеграція українцям
- реєстрація та авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатка, прив'язка наявного аккаунта і Перегляд історії дебетових транзакцій через Приват24;
- виведення коштів з Payoneer на карти і рахунки. Зарахування грошей проводиться цілодобово в режимі онлайн для фізичних осіб і з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;
- можливість відкривати віртуальні карти в процесі виведення коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів за балансами в доларах і євро для прийому платежів за надані послуги;
- відсутність комісій банків-кореспондентів по SWIFT-платежу від Payoneer.
Для довідки
Payoneer - це платіжна система, створена в США, вона надає фінансові послуги і здійснює грошові перекази.
Також система є зареєстрованим провайдером MasterCard.
Як ми раніше писали, ПриватБанк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних в "хмару".