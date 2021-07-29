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У Приват24 з'явилася нова функція, яка спростить життя: як нею користуватися

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Четвер 29 липня 2021 11:45
У Приват24 з'явилася нова функція, яка спростить життя: як нею користуватися Фото: у ПриватБанку запрацювала нова функція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Приват24 з'явилася нова функція. Вона полягає в тому, що перевести гроші на рахунок можна без номера карти, а за номером телефону.

Про це розповіли на сторінці банку в Facebook.

"Перекази за номером телефону тепер доступні і на карти інших банків! Разом з Visa запускаємо цей інноваційний сервіс", - сказано в повідомленні фінорганізації.

Як перерахувати гроші на карту за номером телефону?

  • Виберіть меню "Переказ на карту" і тицьніть на телефонну книгу.
  • Встановіть картку для списання коштів та отримання (хто знає, може і вам скинуть гроші)
  • Підтвердіть підключення послуги. Готово!
  • Тепер можна вибирати одержувача коштів прямо з телефонної книги.

Важливо!

Якщо номер адресата підключений до Приват24, ви побачите зелену плашку під його ім'ям, підключений до іншого банку - синю "інший банк", сіра плашка - це користувачі, які ще не підключилися до послуги в жодному банку.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк потрапив у скандал через систему безпеки, яка, за словами одного з клієнтів, просто подарувала солідну суму шахраям, причому через деякий час ситуація повторилася.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що в українця за три години вкрали всі гроші з картки і "повісили" кредит, а також описували, як працює схема.

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