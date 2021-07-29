У Приват24 з'явилася нова функція, яка спростить життя: як нею користуватися
В Приват24 з'явилася нова функція. Вона полягає в тому, що перевести гроші на рахунок можна без номера карти, а за номером телефону.
Про це розповіли на сторінці банку в Facebook.
"Перекази за номером телефону тепер доступні і на карти інших банків! Разом з Visa запускаємо цей інноваційний сервіс", - сказано в повідомленні фінорганізації.
Як перерахувати гроші на карту за номером телефону?
- Виберіть меню "Переказ на карту" і тицьніть на телефонну книгу.
- Встановіть картку для списання коштів та отримання (хто знає, може і вам скинуть гроші)
- Підтвердіть підключення послуги. Готово!
- Тепер можна вибирати одержувача коштів прямо з телефонної книги.
Важливо!
Якщо номер адресата підключений до Приват24, ви побачите зелену плашку під його ім'ям, підключений до іншого банку - синю "інший банк", сіра плашка - це користувачі, які ще не підключилися до послуги в жодному банку.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк потрапив у скандал через систему безпеки, яка, за словами одного з клієнтів, просто подарувала солідну суму шахраям, причому через деякий час ситуація повторилася.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що в українця за три години вкрали всі гроші з картки і "повісили" кредит, а також описували, як працює схема.