У Приват24 з'явилася нова функція, яка спростить життя: як нею користуватися

В Приват24 з'явилася нова функція. Вона полягає в тому, що перевести гроші на рахунок можна без номера карти, а за номером телефону.

Про це розповіли на сторінці банку в Facebook.

"Перекази за номером телефону тепер доступні і на карти інших банків! Разом з Visa запускаємо цей інноваційний сервіс", - сказано в повідомленні фінорганізації.

Як перерахувати гроші на карту за номером телефону?

Виберіть меню "Переказ на карту" і тицьніть на телефонну книгу.

Встановіть картку для списання коштів та отримання (хто знає, може і вам скинуть гроші)

Підтвердіть підключення послуги. Готово!

Тепер можна вибирати одержувача коштів прямо з телефонної книги.

Важливо!

Якщо номер адресата підключений до Приват24, ви побачите зелену плашку під його ім'ям, підключений до іншого банку - синю "інший банк", сіра плашка - це користувачі, які ще не підключилися до послуги в жодному банку.