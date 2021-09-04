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Приват24 перестал работать: стала известна причина "сбоя"

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Суббота 04 сентября 2021 01:28
Приват24 перестал работать: стала известна причина "сбоя" ПриватБанк проводит технические работы (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Приват24 перестал работать в ночь на 4 сентября. Также украинцы не могут снять деньги с банкоматов и воспользоваться терминалами.

Что случилось и сколько это будет продолжаться - читайте в нашем материале.

Почему не работает Приват24?

На самом деле, ничего страшного не произошло. Просто ПриватБанк проводит плановые технические работы по модернизации своего процессингового центра, о чем украинцы были заранее предупреждены.

Поэтому 4 сентября с часа ночи и до шести утра банк кратковременно приостановил проведение транзакций по карточкам, а также работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

Во время технологической паузы проходят также и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Почему это делают именно сегодня?

По словам сотрудников ПриватБанка, эти работы проводятся для того, чтобы банк мог обрабатывать растущее число транзакций и гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности.

Подобные модернизации проводятся в ночное время, так как большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.

Когда заработают сервисы ПриватБанка?

Начиная с 7:00 утра 4 сентября, говорят в пресс-службе финансового учреждения, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

Украинцы не смогут снять деньги с ПриватБанка: что случилось

ПриватБанк не работает 4 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк может закрыть сотни отделений и уволить тысячи сотрудников.

А еще недавно ПриватБанк оставил украинца без зарплаты и возможности оплатить долги по коммунальным услугам.

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